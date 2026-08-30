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Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина

30 августа, 16:44
4

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», пропустит сегодняшний матч с «Оренбургом» из-за вирусной инфекции.

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что футболист проходит лечение под контролем врачей команды. Сроки возвращения Барко в общую группу будут определены позднее.

  • В это трансферное окно Барко входил в число трансферных целей «Индепендьенте».
  • Срок нового договора, по версии Мерло, расходится со сведениями российских источников, которые ранее писали о соглашении до 2030 года.
  • В этом сезоне Барко провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (4)
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alefreddy
1788097586
инфекция это подписание контракта и это вирусно
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ТяжелаяАртиллерия
1788098083
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1788108110
Когда новый контракт так и не подписан,мысли ходят всякие.
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