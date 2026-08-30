Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», пропустит сегодняшний матч с «Оренбургом» из-за вирусной инфекции.
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что футболист проходит лечение под контролем врачей команды. Сроки возвращения Барко в общую группу будут определены позднее.
- В это трансферное окно Барко входил в число трансферных целей «Индепендьенте».
- Срок нового договора, по версии Мерло, расходится со сведениями российских источников, которые ранее писали о соглашении до 2030 года.
- В этом сезоне Барко провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: Sport24