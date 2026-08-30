Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», пропустит сегодняшний матч с «Оренбургом» из-за вирусной инфекции.

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что футболист проходит лечение под контролем врачей команды. Сроки возвращения Барко в общую группу будут определены позднее.