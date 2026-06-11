Пирамида лучших российских игроков в 21-м веке

Аналитическое издание «МЯЧ RU» составило пирамиду лучших российских игроков этого века.
Во главе пирамиды оказался бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.
Далее идут Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. Последний брал бронзу Евро-2008, а также доходил со сборной до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»