Пирамида лучших российских игроков в 21-м веке

Аналитическое издание «МЯЧ RU» составило пирамиду лучших российских игроков этого века.

Во главе пирамиды оказался бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

Далее идут Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. Последний брал бронзу Евро-2008, а также доходил со сборной до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.