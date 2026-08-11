Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о результате матча с «Родиной» в третьем туре РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Сложно что-то сказать о таком результате. Никто не ожидал, что «Зенит» потерпит поражение в матче с «Родиной». В футболе бывает всякое. Недонастрой – причина поражения «Зенита» в матче с «Родиной».

Иногда команда не настраивается на соперников из второй восьмeрки РПЛ. Это становится тенденцией, еe надо исправлять.

Но поражение от «Родины» не скажется на чемпионских шансах «Зенита». Команда наберeт свои очки», – заявил Погребняк.