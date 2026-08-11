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Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»

11 августа, 01:19
2

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о результате матча с «Родиной» в третьем туре РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Сложно что-то сказать о таком результате. Никто не ожидал, что «Зенит» потерпит поражение в матче с «Родиной». В футболе бывает всякое. Недонастрой – причина поражения «Зенита» в матче с «Родиной».

Иногда команда не настраивается на соперников из второй восьмeрки РПЛ. Это становится тенденцией, еe надо исправлять.

Но поражение от «Родины» не скажется на чемпионских шансах «Зенита». Команда наберeт свои очки», – заявил Погребняк.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.
  • Петербуржцы защищают титул РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Погребняк Павел
Комментарии (2)
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Garrincha58
1786427000
Глупость сморозил какой на хр...н недонастрой тут всё просто у команды нет игры особенно в атаке, а в игре с Родиной как оказалось и защитники в Зените среднего уровня что Нино что Дивеев да и крайние тоже постоянно косячат Тренер не тренер напонятный никому ни болельщикам да и игроки его похоже тоже не понимают.Дальше будет скорее всего таже игра пешком поперёк и навесы. Неужели Погребняк сам же играл не видит этого или он стесняется сказать правду или ......
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sochi-2013
1786433148
Все верно, кроме тупого заголовка. Из сезона в сезон Я еще в прошлом(или даже позапрошлом) сезоне писал, что Семаку в помощь нужен психолог с дубиной-настройщицей для таких игр.
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