Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о результате матча с «Родиной» в третьем туре РПЛ.
Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.
«Сложно что-то сказать о таком результате. Никто не ожидал, что «Зенит» потерпит поражение в матче с «Родиной». В футболе бывает всякое. Недонастрой – причина поражения «Зенита» в матче с «Родиной».
Иногда команда не настраивается на соперников из второй восьмeрки РПЛ. Это становится тенденцией, еe надо исправлять.
Но поражение от «Родины» не скажется на чемпионских шансах «Зенита». Команда наберeт свои очки», – заявил Погребняк.
- Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
- «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.
- Петербуржцы защищают титул РПЛ.
Источник: Metaratings