Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Факела».

Команды встречались в Воронеже.

Итоговый результат – ничья 0:0.

«Ахмат» и «Факел» идут без побед в чемпионате России.

«У «Факела» были моменты, у нас тоже. Думаю, что результат закономерен. Хотя последний момент создал «Факел».

Болельщик был неравнодушен к игре. Понятно, были ошибки с той и с другой стороны – и технические, и тактические. Но игра была живая.

И мы приехали за победой, и «Факел» два матча уже в чемпионате проиграл. Поэтому ожидали такой игры», – сказал Черчесов.