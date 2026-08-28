В «Ахмате» оценили работу Черчесова

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил работу тренерского штаба грозненского клуба во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым.
«Результаты на старте сезона могли быть лучше, где-то мы недобрали очки. Но это не влияет на нашу оценку работы главного тренера и его штаба. Мы довольны вектором движения клуба и команды. И целиком доверяем тренерскому штабу», – сказал Руслан Газзаев.
- После пяти туров «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 29 августа грозненцы на поле «Ахмат Арены» сыграют с «Крыльями Советов», матч начнется в 20:00 по московскому времени.
- Черчесов в клубе год.
Источник: Metaratings