Черчесов оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на переход Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

– Вы рады за Батракова?

– Я не просто рад – это правильный шаг в правильное время. Потому что два года подряд он отыграл на высочайшем, в моем понимании, уровне. Что в интеллектуальном, что во всех отношениях. По‑моему, парень созрел. И знаем, как говорил Константин Иванович: все надо делать вовремя. Я думаю, что это вовремя. В моем понимании, в правильный клуб. И в правильную лигу, потому что там играют в атаку. И ему будет легче свои качества реализовывать. А качеств у него достаточно.

Знаете, если бы я был теоретиком и только футбол смотрел – это одно. А так как уже несколько игр против «Локомотива» вместе с ним провел, знаем его силу. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это правильный шаг в правильном направлении и вовремя. Пожелаем ему удачи, я только радуюсь за него. Естественно, «Локомотив» должен был предпринять сейчас какие‑то шаги, чтобы это все компенсировать.