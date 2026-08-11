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Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»

11 августа, 01:29
5

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил перспективы Дмитрия Воробьева заиграть в «Краснодаре».

В четырех матчах нового сезона нападающий сделал лишь один ассист в составе «быков».

– Воробьев пока вообще не попадает в игру «Краснодара», он максимально не встроен.

Кривцов как влитой встал «десяткой» на место Сперцяна и может претендовать на звание лучшего игрока этого чемпионата. Позиция ниже была для него сложней и лимитировала его.

– Могло ли быть по-другому с Воробьевым с учетом того, что он пришел за неделю до старта сезона?

– Это могло бы быть, если взяли нападающего-звезду, как Вагнер Лав или Халк, которые заходят и становятся на свое место.

Воробьев – очень зависимый игрок с определенными качествами, которого нужно встраивать, который должен понимать партнеров.

Несмотря на все уважение к «Локомотиву», у него первый опыт в большом клубе, который претендует на чемпионство.

Также ему нужно заменить травмированного Кордобу, ярко проявить себя на каком-то куске, показать, что такой большой трансфер был осуществлен не зря.

– Вы не согласны с Тимуром Сулеймановым, который заявил, что Воробьев – форвард номер один для него?

– Меня абсолютно не впечатлила весна Воробьева, мягко говоря. Вчера [в матче со «Спартаком»] я увидел, что он был инородным элементом в системе «Краснодара».

Видно, что он не попадает ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Такое достаточно часто бывает, особенно у новых игроков.

Дай Бог, чтобы он адаптировался, но у меня есть на счет этого большие сомнения.

  • 28-летний Воробьев провел два года в «Локомотиве».
  • Он забил 25 голов в 73 матчах.
  • «Краснодар» заплатил за нападающего 7,3 млн евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Воробьев Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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KayGo
1786402112
Всё так, Воробьёв сомнительное приобретение Краснодаром!
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Дэнгил
1786437437
Большая ошибка Галицкого. Странно,что он дал согласие на его покупку
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Dos_Santos
1786438903
Воробьев то ладно. Пусть его бывает не видно на поле, но он хоть немного команде в атаке помогает. А Уткин? Это ужас просто. Он и раньше всю игру ломал и сейчас вернулся и взялся за старое. Еще и Оздоев ему в этом ассистирует.
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morgan59
1786439782
Не надо раньше времени делать такие громкие заявления. Три тура ни о чём не говорят. Кордоба тоже не сразу влился в стан Быков, и пропустит ещё месяц, и у Воробьёва будет время на адаптацию.были бы сейчас в составе Сперцян, Мамаев или Мауриссио Перейра, Воробьев бы уже влился в игру и забивал бы. Кривцов- далеко не Сперцян, и сам нацелен больше на ворота, нежели на выверенную передач. Боселли тоже не мог в прошлом году вписаться в игру Краснодара
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