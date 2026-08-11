Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил перспективы Дмитрия Воробьева заиграть в «Краснодаре».

В четырех матчах нового сезона нападающий сделал лишь один ассист в составе «быков».

– Воробьев пока вообще не попадает в игру «Краснодара», он максимально не встроен.

Кривцов как влитой встал «десяткой» на место Сперцяна и может претендовать на звание лучшего игрока этого чемпионата. Позиция ниже была для него сложней и лимитировала его.

– Могло ли быть по-другому с Воробьевым с учетом того, что он пришел за неделю до старта сезона?

– Это могло бы быть, если взяли нападающего-звезду, как Вагнер Лав или Халк, которые заходят и становятся на свое место.

Воробьев – очень зависимый игрок с определенными качествами, которого нужно встраивать, который должен понимать партнеров.

Несмотря на все уважение к «Локомотиву», у него первый опыт в большом клубе, который претендует на чемпионство.

Также ему нужно заменить травмированного Кордобу, ярко проявить себя на каком-то куске, показать, что такой большой трансфер был осуществлен не зря.

– Вы не согласны с Тимуром Сулеймановым, который заявил, что Воробьев – форвард номер один для него?

– Меня абсолютно не впечатлила весна Воробьева, мягко говоря. Вчера [в матче со «Спартаком»] я увидел, что он был инородным элементом в системе «Краснодара».

Видно, что он не попадает ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Такое достаточно часто бывает, особенно у новых игроков.

Дай Бог, чтобы он адаптировался, но у меня есть на счет этого большие сомнения.