Первая команда РПЛ вышла из отпуска и начала сборы

В РПЛ постепенно заканчиваются отпуска и начинаются сборы. Уже начал подготовительную работу «Ахмат».
Грозненцы стали первым клубом РПЛ, вышедшим из отпуска. Остальные команды еще отдыхают.
«Ахмат» начал работу дома, а позже отправится тренироваться в Сербию.
- В завершившемся сезоне-2025/26 грозненская команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.
- По ходу сезона «Ахмат» был на последнем месте, но совершил рывок после возвращения главного тренера Станислава Черчесова.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: «Бомбардир»