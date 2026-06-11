Первая команда РПЛ вышла из отпуска и начала сборы

В РПЛ постепенно заканчиваются отпуска и начинаются сборы. Уже начал подготовительную работу «Ахмат».

Грозненцы стали первым клубом РПЛ, вышедшим из отпуска. Остальные команды еще отдыхают.

«Ахмат» начал работу дома, а позже отправится тренироваться в Сербию.