Стало известно, в какой лиге из топ-5, помимо Испании, следят за Умяровым

К полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову проявляет интерес не только испанская «Севилья».
За футболистом также следят клубы из итальянской Серии A.
Ранее сообщалось, что у хавбека небольшие отступные именно для Европы: их может заплатить любая команда из топ-5 лиг. Кроме того, Умяров учит испанский язык.
- 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»