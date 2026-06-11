Стало известно, в какой лиге из топ-5, помимо Испании, следят за Умяровым

К полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову проявляет интерес не только испанская «Севилья».

За футболистом также следят клубы из итальянской Серии A.

Ранее сообщалось, что у хавбека небольшие отступные именно для Европы: их может заплатить любая команда из топ-5 лиг. Кроме того, Умяров учит испанский язык.