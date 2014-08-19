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Спартак
Наиль Умяров
€ 7,50 млн
Наиль Умяров
Спартак
27 июня 2000 (26), Сызрань
#18 | Полузащитник
178 см
Россия
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Публикации
Умяров высказался о нестабильности «Спартака»
15 сентября
3
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
7 сентября
17
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
6 сентября
9
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
6 сентября
20
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
31 августа
8
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
26 августа
4
Умяров защитил Максименко от критики
22 августа
7
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
21 августа
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Умяров высказался о будущем Барко в «Спартаке»
7 августа
Видео
«Ребят, вы заколебали»: Умяров сорвался на журналистов
5 августа
8
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко
27 июля
2
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
27 июля
47
Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27
27 июля
1
Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
27 июля
15
Умяров высказался об интересе из Испании
26 июля
3
Умяров заявил о безоговорочном преимуществе «Спартака» в матче с «Родиной»
26 июля
2
Умяров сообщил, что игрок «Зенита» его чуть не задушил
24 июля
18
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
19 июля
Новая информация об отъезде спартаковца Умярова в Европу
4 июля
6
Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»
2 июля
9
Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу
27 июня
7
Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»
26 июня
5
Стало известно, в какой лиге из топ-5, помимо Испании, следят за Умяровым
11 июня
3
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
8 июня
7
Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»
3 июня
11
Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову
3 июня
10
Игрок «Спартака» прокомментировал интерес «Севильи»
2 июня
7
Назван испанский клуб, заинтересованный в Умярове
28 мая
11
Россиянин может сменить «Спартак» на Европу
26 мая
16
1
2
3
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