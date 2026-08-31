Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что полузащитник Наиль Умяров по ходу матча 6-го тура с «Оренбургом» (1:1) получил небольшое повреждение.

– Мы хотели взять три очка. Игроки полностью отдали себя на поле, матч провели не идеальный, шансов было достаточно, чтобы забивать. Ошибка при голе усугубила ситуацию, и мы набрали только одно очко.

– Когда ждать Бабича и Мартинса?

– У нас четыре игрока травмированы. Будем смотреть. У нас большой состав.

– Понимали, что в отличие от кубковой встречи с «Оренбургом» сегодня будет другая игра, что команда будет фолить и тянуть время?

– Готовили команду в том числе и к такой игре со стороны «Оренбурга». Знали, что они могут сыграть в пять защитников, в оборонительный футбол. Нам не удалось повести в счете, как в Кубке. Что касается стиля игры соперника, их можно понять.

– Умяров уходя с поля был недоволен. Почему его сняли с игры?

– По ходу игры он говорил несколько раз, что у него что‑то тянет, дискомфорт. Мы решили поберечь его, он важный игрок.