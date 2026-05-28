Назван испанский клуб, заинтересованный в Умярове

28 мая, 08:29
11

«Севилья» заинтересована в центральном полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

Испанский клуб намерен сделать москвичам официальное предложение.

«Севилья» заняла только 13-е место в Ла Лиге. В связи с этим руководство клуба намерено внести серьeзные изменения в состав и уже начало прорабатывать различные варианта. При этом красно-белые не хотели бы расставаться с Умяровым в летнее трансферное окно.

  • 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел за «Спартак» 39 матчей, отметился 4 ассистами.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
  • Срок контракта хавбека с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Умяров Наиль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1779946333
Утка
Ответить
zigbert
1779947102
Ага,сначала Маркиньос,теперь Умяров,кто следующий?
Ответить
oyabun
1779947421
Большие сомнения. Умяров игрок добротный, но весьма средний, чтобы на него именно обратили внимание испанцы. Скорее агент раздувает слухи. А потом потребуют новый контракт с повышением ЗП.
Ответить
САДЫЧОК
1779947838
Бесполезный игрок. Замедляет игру и не способен отдать пас в быстрой игре.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779950443
Пацталом. Максимум на что может рассчитывать неликвид из свинарни - это средненький эстонский клуб. Гыгыгы
Ответить
Император 1
1779950835
Не сказал бы, что Умяров— уровень выше РПЛ
Ответить
SLADE2019
1779953810
Про Умярова тоже самое, что и про других игроков основы можно сказать. Искать на его место усиление, как говорится и козе понятно надо. Но вот вопрос, найдут ли наши менеджеры? Да и насчет испанского чемпионата очень сомнительно.
Ответить
