Назван испанский клуб, заинтересованный в Умярове

«Севилья» заинтересована в центральном полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

Испанский клуб намерен сделать москвичам официальное предложение.

«Севилья» заняла только 13-е место в Ла Лиге. В связи с этим руководство клуба намерено внести серьeзные изменения в состав и уже начало прорабатывать различные варианта. При этом красно-белые не хотели бы расставаться с Умяровым в летнее трансферное окно.