Назван испанский клуб, заинтересованный в Умярове

«Севилья» заинтересована в центральном полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.
Испанский клуб намерен сделать москвичам официальное предложение.
«Севилья» заняла только 13-е место в Ла Лиге. В связи с этим руководство клуба намерено внести серьeзные изменения в состав и уже начало прорабатывать различные варианта. При этом красно-белые не хотели бы расставаться с Умяровым в летнее трансферное окно.
- 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел за «Спартак» 39 матчей, отметился 4 ассистами.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
- Срок контракта хавбека с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»