Карпин рассказал о драках в «Ростове»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на конфликт внутри «Реала».

Федерико Вальверде и Орельен Чуамени дважды дрались в начале мая.

После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.

Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.

Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.

У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.

– Наверняка видели новости про драку Вальверде и Чуамени. За вашу карьеру бывали случаи, когда одноклубники на тренировке дрались или были максимально близки к этому?

– Конечно. И были близки, и дрались.

– Ваша реакция?

– Ситуации все разные. И причины разные. Нельзя грести под одну гребeнку. Надо разбираться – из-за чего. Случается ли такое на тренировках? Да, бывает.

– То есть вас эта новость не удивила?

– Нет. Ничего страшного, ничего сверхъестественного. Бывает. Такие стычки каждый год происходят.

– Даже в командах с хорошей атмосферой в раздевалке?

– Да. В «Ростове» такие стычки происходили. А там была семейная обстановка – и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках всe равно случались.

И у меня как у игрока такое было. И в «Сельте», и в «Сосьедаде», и в «Спартаке».

– Прямо до рукоприкладства доходило?

- Где-то и до рукоприкладства. Где-то потолкались, попихались, быстро разняли – и всe. Это было, есть и будет. Это нормально.

То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся.