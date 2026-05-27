Карпин рассказал о драках в «Ростове»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на конфликт внутри «Реала».
- Федерико Вальверде и Орельен Чуамени дважды дрались в начале мая.
- После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.
- У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.
- Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.
– Наверняка видели новости про драку Вальверде и Чуамени. За вашу карьеру бывали случаи, когда одноклубники на тренировке дрались или были максимально близки к этому?
– Конечно. И были близки, и дрались.
– Ваша реакция?
– Ситуации все разные. И причины разные. Нельзя грести под одну гребeнку. Надо разбираться – из-за чего. Случается ли такое на тренировках? Да, бывает.
– То есть вас эта новость не удивила?
– Нет. Ничего страшного, ничего сверхъестественного. Бывает. Такие стычки каждый год происходят.
– Даже в командах с хорошей атмосферой в раздевалке?
– Да. В «Ростове» такие стычки происходили. А там была семейная обстановка – и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках всe равно случались.
И у меня как у игрока такое было. И в «Сельте», и в «Сосьедаде», и в «Спартаке».
– Прямо до рукоприкладства доходило?
- Где-то и до рукоприкладства. Где-то потолкались, попихались, быстро разняли – и всe. Это было, есть и будет. Это нормально.
То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся.