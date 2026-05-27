Боярский высказался о том, что «Зенит» обошел «Спартак» по числу титулов

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу петербургской команды в РПЛ.

«Зенит» стал победителем РПЛ сезона-2025/26.

Сине-бело-голубые в 11-й раз выиграли чемпионат России и обошли по этому показателю «Спартак», у которого 10 титулов.

– «Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионств в России. Вас это радует?

– Конечно, радует, о чем же разговор. «Зенит» – наша легендарная команда, наш талисман, мы им очень гордимся.

– Удастся ли команде повторить победную серию?

– Удастся. Думаю, будут изменения в составе, но я верю, что «Зенит» продолжит свой чемпионский забег.