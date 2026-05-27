МакSим поздравила «Спартак» с победой в Кубке России

Известная российская певица МакSим обратилась к «Спартаку». Она поздравила клуб с победой в Кубке.

«Спартак», поздравляю вас с победой! От души болела за вас. Я сейчас нахожусь в туре и, к сожалению, не смогла спеть вместе с вами нашу любимую песню, но всей душой была вместе с вами», – сказала МакSим.