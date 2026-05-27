Овечкин сказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2026. Он признался, что будет болеть за сборную Бразилии.
– Твоe мнение, кто станет чемпионом мира по футболу?
– У меня две команды – Бразилия и Испания. Кстати, очень хорошая Франция. Но я буду болеть за Неймара, потому что [видел] то видео, когда его взяли [на ЧМ-2026] последним, предпоследним, это просто до слeз.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: FONBET