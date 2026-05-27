Овечкин сказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2026. Он признался, что будет болеть за сборную Бразилии.

– Твоe мнение, кто станет чемпионом мира по футболу?

– У меня две команды – Бразилия и Испания. Кстати, очень хорошая Франция. Но я буду болеть за Неймара, потому что [видел] то видео, когда его взяли [на ЧМ-2026] последним, предпоследним, это просто до слeз.