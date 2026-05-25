  • Опубликован состав сборной Колумбии на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ

Опубликован состав сборной Колумбии на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ

Сегодня, 21:21
2

Тренерский штаб сборной Колумбии определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов. Среди них форвард «Краснодара» Джон Кордоба – это единственный представитель РПЛ.

Хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса и его бывшего одноклубника Джона Дурана на ЧМ не взяли.

Вратари: Камило Варгас («Атлас»), Альваро Давид Монтеро («Велес Сарсфилд»), Давид Оспина («Насьональ»);

Защитники: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Джон Лукуми («Болонья»), Дэвинсон Санчес («Галатасарай»), Йерри Мина («Кальяри»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хоан Мохика («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»);

Полузащитники: Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Ричард Риос («Бенфика»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Джон Ариас («Палмейрас»), Хуан Портилья Ороско («Атлетико Паранаэнсе»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Густаво Пуэрта («Расинг»);

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Карлос Андрес Гомес («Васко да Гама»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»), Луис Суарес Чаррис («Спортинг»), Джон Кордоба («Краснодар»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Колумбии попала в одну группу с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.

Источник: твиттер сборной Колумбии
ziborock
ziborock
Барриос неликвид!
САДЫЧОК
САДЫЧОК
Барриос очень сильный футболист. Тренер не прав.
