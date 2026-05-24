Мусаев объяснил замену Кордобы в суперфинале Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, почему нападающий Джон Кордоба не доиграл суперфинал FONBET Кубка России-2025/26.
Колумбийца заменили на 75-й минуте матча со «Спартаком».
– Что с Кордобой?
– К сожалению, в начале матча получил повреждение. Видимо, что‑то серьезное, мы практически без него играли, видно было, как ему тяжело.
У нас и так было несколько потерь, тем не менее, сыграли качественный матч.
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
Источник: «Матч ТВ»