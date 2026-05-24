Мусаев объяснил замену Кордобы в суперфинале Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, почему нападающий Джон Кордоба не доиграл суперфинал FONBET Кубка России-2025/26.

Колумбийца заменили на 75-й минуте матча со «Спартаком».

– Что с Кордобой?

– К сожалению, в начале матча получил повреждение. Видимо, что‑то серьезное, мы практически без него играли, видно было, как ему тяжело.

У нас и так было несколько потерь, тем не менее, сыграли качественный матч.