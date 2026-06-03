Раскрыт тренер РПЛ, которого не уважают в команде

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал конфликт главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и экс-футболиста сборной России Александра Мостового.

Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».

Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

В минувшем сезоне «Краснодар» стал 2-м в РПЛ и проиграл «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.

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«Быки» были чемпионами в сезоне-2024/25.

«Главное, что Мостового никто не назовет сынком Сергея Галицкого и человеком, которого никто не уважает в команде», – написал Смирнов.