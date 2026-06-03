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Раскрыт тренер РПЛ, которого не уважают в команде

3 июня, 14:25
25

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал конфликт главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и экс-футболиста сборной России Александра Мостового.

  • Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».
  • Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».
  • В минувшем сезоне «Краснодар» стал 2-м в РПЛ и проиграл «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.
  • «Зенит» выиграл титул в 7-й раз за 8 лет
  • «Быки» были чемпионами в сезоне-2024/25.

«Главное, что Мостового никто не назовет сынком Сергея Галицкого и человеком, которого никто не уважает в команде», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (25)
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Good_win_ФКСМ
1780487124
читая заголовок, сразу подумалось, что речь про физрука Сереженьку)))
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...уефан
1780487950
...чего-то это уже начинает походить на бабьи разборки...
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Бумбраш
1780489056
Странно как то, сколько юристов не встречал,ни от кого желтизной не несло..а этот...антон штопаный одним словом
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гууд
1780489101
Если его там не уважают, тогда как за 2 сезона такие результаты? Походу друг Мостового это выше сказал. Мостовому лучше начать самому и показать результат, но он то понимает что он его не даст.
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алдан2014
1780491975
Этот Смирнов бухой в хлам всегда пишет? Бредятина полная. Школьник лучше напишет
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Max-Min-vkontakte
1780492303
А был ли конфликт?) Я только вижу нападки царька..
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evgevg13
1780495625
Как любят писать в Бомбе: РАСКРЫТ "агент" который по тупости занимает первое место. Приз вручается за явным преимуществом Смирнову Ган.ону.
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Чилим.
1780505191
Интересно: Антон Смирнов на шырке сидит или предпочитает попыхивать?
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Foxitkuban
1780509624
А желтушный бомбарДЫР все продолжает что-то "РАСКРЫВАТЬ".Не сайт, а прям следственный отдел какой-то.
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Plyash
1780551500
Нечёсаный Мост всё тявкает , а Мусаев продолжает работать и завоёвывать медали . Не футбольный человек за прошедшие два сезона завоевал золото и серебро , стал финалистом Кубка . Интересно , этот гадкий бывший футболист когда-нибудь захлебнётся своей желчью , или же рвотными массами ???
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