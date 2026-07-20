Мусаев объявил, кто будет капитаном «Краснодара» на старте сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о новом капитане команды.

– Кто будет новым капитаном «Краснодара» после ухода Сперцяна?

– Давайте сейчас закончим комплектацию, начнeм сезон – и я объявлю. Точно начинать будет Агкацев.