Мусаев объявил, кто будет капитаном «Краснодара» на старте сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о новом капитане команды.
– Кто будет новым капитаном «Краснодара» после ухода Сперцяна?
– Давайте сейчас закончим комплектацию, начнeм сезон – и я объявлю. Точно начинать будет Агкацев.
- Ранее капитаном «Краснодара» был Эдуард Сперцян, перешедший в саудовский «Аль-Ахли».
- 24-летний Агкацев дебютировал за основной состав «быков» в начале 2021 года.
- В 1-м туре нового сезона РПЛ «Краснодар» сыграет в гостях с «Рубином» 26 июля.
Источник: Metaratings.ru