Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»

Александр Мостовой отреагировал на новость о первом концерте Канье Уэста в России.

Знаменитый американский рэпер выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.

Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».

«Знаю Канье Уэста. Я не пойду на его концерт, не любитель таких мероприятий. У него же еще жена с большой грудью? Он ее просит каждый раз оголяться (улыбается).

У меня нет любимых исполнителей, просто могу в моменте «Алисе» сказать: «Включи Цоя». Или в машине свою волну слушаю.

Рэп мне нравится, Эминем, елки-палки! Это же легенда! На его концерт я с удовольствием пошел бы и сфотографировался с ним», – заявил Мостовой.