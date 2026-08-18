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  • Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»

Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»

18 августа, 00:57
6

Александр Мостовой отреагировал на новость о первом концерте Канье Уэста в России.

  • Знаменитый американский рэпер выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.
  • Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.
  • Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».

«Знаю Канье Уэста. Я не пойду на его концерт, не любитель таких мероприятий. У него же еще жена с большой грудью? Он ее просит каждый раз оголяться (улыбается).

У меня нет любимых исполнителей, просто могу в моменте «Алисе» сказать: «Включи Цоя». Или в машине свою волну слушаю.

Рэп мне нравится, Эминем, елки-палки! Это же легенда! На его концерт я с удовольствием пошел бы и сфотографировался с ним», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Айболид
1787006199
Что же вы, маэстры, молчите? Ну-ка, гряньте нам ....Цоя !
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Foxitkuban
1787029923
А ничего, что они "не футбольные люди"?
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ТяжелаяАртиллерия
1787032800
Комментарий скрыт модератором
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ScarlettOgusania
1787032929
"У него же еще жена с большой грудью" - да и попа у неё тоже хороша...🤣
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BVG4
1787032977
А как же - "Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам"?... Неужто и не слыхивал о таком? Значит, царь-то не настоящыыый!😄
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FFR
1787035518
Виктор Цой конечно незаменим, Эминем тоже.
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