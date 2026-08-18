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  • Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»

Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»

18 августа, 01:18
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о специфике работы со звездами петербургского клуба.

– Для меня важно, чтобы все наши действия были на благо и на результат команды. Если Вендел опаздывает, все понимают, что его роль в команде огромна. Если кто-то не понимает, самое важное, чтобы понимал тренерский штаб.

То же самое про других игроков – про Максима Глушенкова… Главное то, как игрок работает, как он помогает на футбольном поле.

Если этого нет, это красный флаг для тренерского штаба. Если ты ведешь себя так, если от тебя нет пользы на футбольном поле, зачем такой игрок нужен?

Конечно, мы должны максимально работать, чтобы сохранить игрока, который приносит пользу команде.

– А как это происходит? Индивидуальные беседы или собрать всех и про кого-то рассказать отдельно?

– Бывает по-разному, конечно. Иногда тренеру нужно при всех сказать, чтобы все понимали, почему принято то или иное решение. Иногда это индивидуальные беседы, когда не нужно что-то выносить на всю команду.

Потому что все разные и по-разному реагируют на критику. Есть игроки, которых нельзя критиковать, с ними нужно индивидуально беседовать.

  • 50-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда стала чемпионом в 7 из 8 сезонов.
  • Контракт тренера с петербургским клубом действует до 30 июня 2030-го.
  • В новом сезоне РПЛ сине-бело-голубые набрали 9 очков из 12 возможных.

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Источник: ютуб-канал «Футбол Нот Дэд»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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Нейтральный болельщик
1787009940
Cерега, ты как бы тренер, что значит нельзя критиковать? Куда то не туда ты себя поставил в коллективе
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odessakmv
1787017563
желтушный заголовок, искажающий суть сказанного... журнашлюшка....
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Триумфальный
1787023072
Ага, индивидуально, чтобы при всех не послали куда подальше. Колоективно вот они тебя могут критиковать, за непонятный футбол, который ты пытаешься поставить уже третий год
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docndoc
1787024673
Н-да... Это уже не команда в обычном понимании. Там всегда будут поводы для зависти, недовольства. Семак начал лавировать, потому что есть игроки, которые просто делают клубу одолжение за очень нехилые бабки, играя в нём, и трогать их нельзя, а то обидятся. Все остальные игроки всё видят, и эта дискриминация их не радует. Вся эта система держится только на деньгах: поболе - "звёздам", поскромнее - остальным (но всё равно достаточно, чтобы не рыпались). Жалко Семака: из тренера превратился в гибкого дипломата. Не удивлюсь, если зарвавшиеся гастролёры начнут диктовать ему, как играть и какой состав выставлять. Не хочу сказать, что это проблема только одного Зенита, но здесь это принимает совсем гротескные формы. Миллер захотел себе самую яркую и самую лучшую игрушку.. Скоро она сломается, если не взять команду в ежовые рукавицы.
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Цугундeр
1787026787
) Трудно жить на свете тренеру Серёже.. Каждый ,цуко, норовит плюнуть ему в рожу.)
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Garrincha58
1787028895
Блин психолог или педагог ты тренер прежде всего и должен ставить атакующую игру с таким набором игроков, а что на деле ничего! Так нельзя одного не трогай другого не критикуй, а игроки на шею сели и ножки свесили и ходят по полю, как хотят и сколько хотят. Одним словом физрук.Бери пример с Балтики игроки весь матч бьются за команду за тренера, а в Зените анархия!
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sochi-2013
1787031298
Писюки, к каждому игроку нужен индивидуальный подход. Все люди разные, и то, что помогает одному, может мешать другому. Тренер должен понимать характер и чувства каждого человека. Именно об этом Семак и сказал. Где он говорит, что есть НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ?
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ТяжелаяАртиллерия
1787032048
Комментарий скрыт модератором
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Красногвардейчик
1787032203
А главное, не злить обезьян, которых у тебя в команде куча))) Да, СерОжа?))
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Номэд
1787042821
Нельзя критиковать, а только в жопу целовать. Петушиный клуб с болот. зпрф!
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