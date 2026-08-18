Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о специфике работы со звездами петербургского клуба.

– Для меня важно, чтобы все наши действия были на благо и на результат команды. Если Вендел опаздывает, все понимают, что его роль в команде огромна. Если кто-то не понимает, самое важное, чтобы понимал тренерский штаб.

То же самое про других игроков – про Максима Глушенкова… Главное то, как игрок работает, как он помогает на футбольном поле.

Если этого нет, это красный флаг для тренерского штаба. Если ты ведешь себя так, если от тебя нет пользы на футбольном поле, зачем такой игрок нужен?

Конечно, мы должны максимально работать, чтобы сохранить игрока, который приносит пользу команде.

– А как это происходит? Индивидуальные беседы или собрать всех и про кого-то рассказать отдельно?

– Бывает по-разному, конечно. Иногда тренеру нужно при всех сказать, чтобы все понимали, почему принято то или иное решение. Иногда это индивидуальные беседы, когда не нужно что-то выносить на всю команду.

Потому что все разные и по-разному реагируют на критику. Есть игроки, которых нельзя критиковать, с ними нужно индивидуально беседовать.