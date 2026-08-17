Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заплатил почти 70 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения с начала этого года.

Всего в 2026 году Семака оштрафовали 72 раза, в том числе 51 раз летом.

Он уже оплатил штрафы на сумму 68 тысяч 400 рублей, осталось – 750 рублей.

Все нарушения ПДД Семак собирал на своем Mercedes-Benz G400D.

«В основном ему прилетали штрафы за превышение скорости, неуплату парковки, остановку или стоянку в неположенном месте, а также за проезд на красный. Последний обошeлся в 7,5 тысяч – это самый крупный штраф», – сообщил источник.