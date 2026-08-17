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Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов

17 августа, 17:31
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заплатил почти 70 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения с начала этого года.

Всего в 2026 году Семака оштрафовали 72 раза, в том числе 51 раз летом.

Он уже оплатил штрафы на сумму 68 тысяч 400 рублей, осталось – 750 рублей.

Все нарушения ПДД Семак собирал на своем Mercedes-Benz G400D.

«В основном ему прилетали штрафы за превышение скорости, неуплату парковки, остановку или стоянку в неположенном месте, а также за проезд на красный. Последний обошeлся в 7,5 тысяч – это самый крупный штраф», – сообщил источник.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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Пригожин Женя
1786977582
почему не соблюдать пдд?
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Krasnodarskiy bombardirch
1786977864
С таких надо в стократном размере брать
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Иван Петров 1986
1786977949
Да ничего - кофейку не попьет.
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Интерес
1786978443
Я то наивно считал Серёгу приличным человеком, законопослушным, каким он был на поле.Но опыт клуба "Зенит"-заливать всё деньгами, не прошёл даром и тут.Печально.
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Номэд
1786980466
Что на это скажет двуликий анус семеныч, которому мерещится нимб на головой сельдерея??? Или это тоже ложь московских СМИ??
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1786982263
Комментарий скрыт модератором
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786983135
Пожизненно ему,сколько мог душ загубить,гадёныш
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Айболид
1786983493
Кажись у ваньки карпова, один из его кобелей в ГИБДД работает.
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almanev
1786983946
Надо права забирать за такое
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Дэнгил
1787033523
Комментарий скрыт модератором
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