У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о спорном пенальти в домашней игре четвертого тура РПЛ против «Динамо».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Динамовцы пропустили с пенальти на 29-й минуте. До этого была нулевая ничья.

Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.

«Касание ноги Соболева было – значит, это пенальти. Или надо, чтобы ноги отрывались? Контакт с ногой Александра был, никаких вопросов по этому эпизоду нет.

У меня больше вопросов по рукам в штрафной, когда они по-разному трактуются: например, от бедра в руку – это «не рука», я этого не понимаю», – заявил Дивеев.