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  • У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»

У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»

17 августа, 23:26
13

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о спорном пенальти в домашней игре четвертого тура РПЛ против «Динамо».

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Динамовцы пропустили с пенальти на 29-й минуте. До этого была нулевая ничья.
  • Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.

«Касание ноги Соболева было – значит, это пенальти. Или надо, чтобы ноги отрывались? Контакт с ногой Александра был, никаких вопросов по этому эпизоду нет.

У меня больше вопросов по рукам в штрафной, когда они по-разному трактуются: например, от бедра в руку – это «не рука», я этого не понимаю», – заявил Дивеев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (13)
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NewLife
1786999257
Не смешите мне мозг😁 У лисы нет претензий к тому, кто забыл запереть курятник.
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Интерес
1786999339
Кто бы сомневался!!!
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tonostapo
1787001441
Комментарий скрыт модератором
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шахта Заполярная
1787005325
Ключевое слово КАСАНИЕ, не удар, не подсечка, просто касание. Это будет урок всему РПЛ, что игроков зинки в своей штрафной касаться, а тем более трогать нельзя, сразу пенальти. Судьи и ВАР строго за этим смотрят, они же не прикасаемые, дотронься могут сразу упасть, ножки то слабенькие, а если упал - это все. Нельзя убогих обижать.
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Play
1787023729
Так, у кого бы ещё спросить по поводу пенальти в пользу Зенита. У Орлова уже спросили, у Дивеева тоже... какие ещё эксперты есть в российском футболе, а точно, у Медведева ещё не спрашивали.
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ScarlettOgusania
1787028903
помню, ещё Диввев играл за цска, когда ему мяч попал в руку в штрафной именно от бедра, и Карась не дал пенальти, коротка у тебя память, Игорёк...🤬 за касание ноги в штрафной пенали не ставили на ЧМ-26, это надо иметь ввиду на будущее, когда (может быть) наши команды будут представлены в еврокубках, евро-судьи такие "нарушения" не замечают...🤔
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boris63
1787030222
А что, кто то ждал, что бы он сказал обратное?
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Alexander.saf
1787031818
Поголубел Игорек поголубел🥶
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Alexander.saf
1787039856
А будут вопросы, Лёлик накажет😃
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