«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно

Доход «Локомотива» от продажи футболистов этим летом достигнет 43 миллионов евро.

Это новый клубный рекорд за одно трансферное окно. Так, столичную команду покинули или покинут:

Дмитрий Воробьев – в «Краснодар» за 7,3 миллиона евро;

Артем Карпукас – в «Зенит» за 6 миллионов евро;

Алексей Батраков – в «Галатасарай» за 29 (25+4) миллионов евро;

Наир Тикнизян – из «Црвены Звезды» в «Олимпиакос» за 7 миллионов евро («Локо» полагается 10% – 700 тысяч евро).

При этом на усиление состава железнодорожники пока ничего не потратили, ограничившись арендами и подписанием свободных агентов.