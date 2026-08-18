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  • «Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно

«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно

18 августа, 00:22
8

Доход «Локомотива» от продажи футболистов этим летом достигнет 43 миллионов евро.

Это новый клубный рекорд за одно трансферное окно. Так, столичную команду покинули или покинут:

При этом на усиление состава железнодорожники пока ничего не потратили, ограничившись арендами и подписанием свободных агентов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Воробьев Дмитрий Карпукас Артем Батраков Алексей
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1787007355
и снова не будут деньги
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Foxitkuban
1787029853
По моему, "перестройки" в клубах обычно не так делаются...
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zigbert
1787035511
Заработать можно много,только на эти деньги ещё надо найти что то более качественное.
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ТяжелаяАртиллерия
1787039043
Комментарий скрыт модератором
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SLADE2019
1787041373
Весь ликвид реализован, потому и рекорд установлен.
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Cleaner
1787041504
Локомотив заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно и ВЫЛЕТИТ в ПЕРДИВ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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