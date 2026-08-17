Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»

Футболист «Спартака» Владислав Саусь оценил новичка команды Мирлинда Даку.
– Можно ли Даку сравнивать с Холандом или с кем‑то еще?
– Не знаю, можно ли сравнивать с Холландом, я не играл против Эрлинга. Но Даку – достаточно большой и массивный форвард, который при этом и хорошо играет с мячом, такой настоящий киллер у ворот.
Поэтому желаю ему как можно быстрее открыть счет голам за «Спартак».
- Даку пришел из «Рубина» за 11 миллионов евро.
- Против «Балтики» Мирлинд впервые вышел в старте «Спартака».
- «Спартак» идет в РПЛ третьим.
Источник: «Матч ТВ»