Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»

Футболист «Спартака» Владислав Саусь оценил новичка команды Мирлинда Даку.

– Можно ли Даку сравнивать с Холандом или с кем‑то еще?

– Не знаю, можно ли сравнивать с Холландом, я не играл против Эрлинга. Но Даку – достаточно большой и массивный форвард, который при этом и хорошо играет с мячом, такой настоящий киллер у ворот.

Поэтому желаю ему как можно быстрее открыть счет голам за «Спартак».