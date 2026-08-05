Символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 2-го тура РПЛ.
Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).
Защитники: Андерсон Арройо («Рубин»), Игорь Дивеев («Зенит»), Натан Гассама («Балтика»), Андрей Лангович («Ростов»).
Полузащитники: Никита Глушков («Динамо Мх»), Эсекьель Барко («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»).
Нападающие: Максим Глушенков («Зенит»), Арсений Дмитриев («Акрон»), Мирлинд Даку («Рубин»).
Тренер: Вадим Евсеев («Динамо Мх»).
Источник: «РБ Спорт»