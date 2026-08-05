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«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову

Вчера, 08:31
16

«Галатасарай» сделал «Локомотиву» улучшенное предложение по переходу полузащитника Алексея Батракова.

Точная сумма не называется. При этом для россиянина уже готов контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что стамбульцы не отказались от планов подписать Батракова. Игрок нравится главному тренеру стамбульцев Окану Буруку.

Ранее появлялась информация, что «Локомотив» оценивает Батракова в 30 миллионов евро, тогда как «Галатасарай» рассчитывает оформить переход за 20 миллионов.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 2 матчах РПЛ отметился 1 ассистом.
  • Всего в 82 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Локомотив Галатасарай Батраков Алексей Бурук Окан
Комментарии (16)
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рылы
1785908252
локо не ищет лёгких путей. на столе лежит бумага от газпрома, а там написано 30 и много нулей. нет, блин, пытаются сбагрить в европу за 20 (из которых сам клуб получит 16), либо развести турков, которые сами разведут кого угодно. и ещё поди получи этот платёж. потом сами же побегут жаловаться в лозанну. в случае с газпромом всё проще: одним платежом, наличкой, сегодня же сумку привезут в офис ржд. не хотят)
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k611
1785913508
У самого игрока есть ли желание продолжить карьеру в Турции...
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FFR
1785913598
Галатасарай подписывает Рафаэля Леао с Милана и Джан Узун с Франкфурта. Неужели у них останутся деньги для Батаркова? В любом случае было бы интересно смотреть игру Батаракова в составе Галата, заиграет ли он там? К стати, у Батракова есть конкурент , если турки не смогут договориться с Локо по деньгам, то вместо Батаракова подпишут Родригу Моро с Порту.
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Oldtrafford83
1785992866
Надо соглашаться, чемп Турции в его топ клубе точно лучше РПЛ, плюс в ЛЧ поиграет)
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