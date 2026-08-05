«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову

«Галатасарай» сделал «Локомотиву» улучшенное предложение по переходу полузащитника Алексея Батракова.

Точная сумма не называется. При этом для россиянина уже готов контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что стамбульцы не отказались от планов подписать Батракова. Игрок нравится главному тренеру стамбульцев Окану Буруку.

Ранее появлялась информация, что «Локомотив» оценивает Батракова в 30 миллионов евро, тогда как «Галатасарай» рассчитывает оформить переход за 20 миллионов.