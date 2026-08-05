«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову

«Галатасарай» сделал «Локомотиву» улучшенное предложение по переходу полузащитника Алексея Батракова.
Точная сумма не называется. При этом для россиянина уже готов контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.
Сообщается, что стамбульцы не отказались от планов подписать Батракова. Игрок нравится главному тренеру стамбульцев Окану Буруку.
Ранее появлялась информация, что «Локомотив» оценивает Батракова в 30 миллионов евро, тогда как «Галатасарай» рассчитывает оформить переход за 20 миллионов.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 2 матчах РПЛ отметился 1 ассистом.
- Всего в 82 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»