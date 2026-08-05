Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»

Александр Мостовой оценил готовящийся переход Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Ожидаемая сумма сделки – 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

28-летний албанец забил в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.

В прошлом сезоне нападающий отличился 11 голами в 29 матчах.

«Как футболист он очень хорош. Что касается его скандальности, то он из другой страны. Они там вправе решать сами, у них свои законы и порядки.

Нюансов мы не знаем. В нашем чемпионате я каких-то скандалов с Даку не припомню. У русских футболистов их намного больше.

А трансфер хороший. Вопрос только в том, куда девать других нападающих?» – сказал Мостовой.