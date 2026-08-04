Тренер «Акрона» сделал заявление после 3 поражений подряд с общим счетом 1:11

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич ответил на вопросы после поражения от «Ростова».

Тольяттинцы уступили со счетом 0:4 в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Благоевича проиграла все три матча в новом сезоне с общим счетом 1:11.

Ранее были поражения в чемпионате от «Зенита» (0:5) и «Рубина» (1:2).

– Пропущено 11 мячей за три игры. Что делать?

– Нужно всe проанализировать, принять какие‑то решения. Я не могу сравнить этот матч с играми в чемпионате, потому что в тех поражениях мы искали и находили моменты.

Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках.

Не было желания, агрессии, борьбы, что является основой для того, чтобы что‑то тактически и технически получилось.

Я хочу извиниться перед болельщиками «Акрона», потому что знаю, как они переживают.

– Игроки после матча подошли к болельщикам, а вы – нет. Почему?

– Я никогда не хожу к болельщикам. Не из‑за того, что их не уважаю, это мой принцип. Ни в одном клубе не подходил к трибунам – ни после поражения, ни после победы.

– После игры в раздевалку заходил губернатор Самарской области (Вячеслав Федорищев). О чем был разговор?

– Я никогда не открываю вещи, которые происходят в раздевалке.