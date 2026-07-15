Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь стартовых туров Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

Эта стадия турнира начнется 4 августа. В ней примут участие все 16 клубов Премьер-лиги.

1-й тур

4 августа (вторник)

16:15. «Акрон» – «Ростов»

18:30. «Динамо Мх» – «Крылья Советов»

18:30. «Родина» – «Рубин»

20:45. «Локомотив» – ЦСКА

5 августа (среда)

18:30. «Спартак» – «Оренбург»

18:30. «Факел» – «Динамо»

20:45. «Краснодар» – «Ахмат»

20:45. «Зенит» – «Балтика»

2-й тур

18 августа (вторник)

18:30. ЦСКА – «Акрон»

18:30. «Родина» – «Оренбург»

20:45. «Ростов» – «Локомотив»

20:45. «Ахмат» – «Факел»

19 августа (среда)

16:15. «Крылья Советов» – «Зенит»

18:30. «Рубин» – «Спартак»

20:45. «Динамо» – «Краснодар»

20 августа (четверг)

20:45. «Балтика» – «Динамо Мх»

3-й тур

1 сентября (вторник)

16:15. «Акрон» – «Локомотив»

18:30. «Факел» – «Краснодар»

20:45. «Ростов» – ЦСКА

2 сентября (среда)

16:15. «Оренбург» – «Рубин»

18:30. «Зенит» – «Динамо Мх»

20:45. «Спартак» – «Родина»

20:45. «Балтика» – «Крылья Советов»

3 сентября (четверг)

19:30. «Динамо» – «Ахмат»