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  • Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России

Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России

15 июля, 14:59
2

Российский футбольный союз утвердил календарь стартовых туров Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

Эта стадия турнира начнется 4 августа. В ней примут участие все 16 клубов Премьер-лиги.

1-й тур

4 августа (вторник)

16:15. «Акрон» – «Ростов»

18:30. «Динамо Мх» – «Крылья Советов»

18:30. «Родина» – «Рубин»

20:45. «Локомотив» – ЦСКА

5 августа (среда)

18:30. «Спартак» – «Оренбург»

18:30. «Факел» – «Динамо»

20:45. «Краснодар» – «Ахмат»

20:45. «Зенит» – «Балтика»

2-й тур

18 августа (вторник)

18:30. ЦСКА – «Акрон»

18:30. «Родина»«Оренбург»

20:45. «Ростов» – «Локомотив»

20:45. «Ахмат» – «Факел»

19 августа (среда)

16:15. «Крылья Советов»«Зенит»

18:30. «Рубин»«Спартак»

20:45. «Динамо» – «Краснодар»

20 августа (четверг)

20:45. «Балтика» – «Динамо Мх»

3-й тур

1 сентября (вторник)

16:15. «Акрон» – «Локомотив»

18:30. «Факел» – «Краснодар»

20:45. «Ростов» – ЦСКА

2 сентября (среда)

16:15. «Оренбург» – «Рубин»

18:30. «Зенит» – «Динамо Мх»

20:45. «Спартак» – «Родина»

20:45. «Балтика» – «Крылья Советов»

3 сентября (четверг)

19:30. «Динамо»«Ахмат»

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак Краснодар Локомотив ЦСКА Балтика Динамо Рубин Ростов Ахмат Крылья Советов Акрон Динамо Мх Родина Оренбург Факел
Комментарии (2)
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Max-Min-vkontakte
1784126062
Комментарий удален пользователем
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СПОРТ 21 века
1784192136
Спартаку, Зениту поставили матчи в то время, когда люди ещё находятся на работе. Зато Калининграду все игры даже с Крыльями Советов идут в удобное время и для просмотра, и для посещения стадиона. И как тут не подумать о предвзятости. А ещё говорят, что Балтика какая-то простушка. Была бы простушкой, никаких бы привелегей не было...
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