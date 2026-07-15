Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь стартовых туров Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.
Эта стадия турнира начнется 4 августа. В ней примут участие все 16 клубов Премьер-лиги.
1-й тур
4 августа (вторник)
16:15. «Акрон» – «Ростов»
18:30. «Динамо Мх» – «Крылья Советов»
18:30. «Родина» – «Рубин»
20:45. «Локомотив» – ЦСКА
5 августа (среда)
18:30. «Спартак» – «Оренбург»
18:30. «Факел» – «Динамо»
20:45. «Краснодар» – «Ахмат»
20:45. «Зенит» – «Балтика»
2-й тур
18 августа (вторник)
18:30. ЦСКА – «Акрон»
18:30. «Родина» – «Оренбург»
20:45. «Ростов» – «Локомотив»
20:45. «Ахмат» – «Факел»
19 августа (среда)
16:15. «Крылья Советов» – «Зенит»
20:45. «Динамо» – «Краснодар»
20 августа (четверг)
20:45. «Балтика» – «Динамо Мх»
3-й тур
1 сентября (вторник)
16:15. «Акрон» – «Локомотив»
18:30. «Факел» – «Краснодар»
20:45. «Ростов» – ЦСКА
2 сентября (среда)
16:15. «Оренбург» – «Рубин»
18:30. «Зенит» – «Динамо Мх»
20:45. «Спартак» – «Родина»
20:45. «Балтика» – «Крылья Советов»
3 сентября (четверг)