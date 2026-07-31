Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев оценил вариант с приглашением в команду нападающего Артема Дзюбы.

– Александр Зотов, Илья Кухарчук, Брайан Идову уже в вашем составе. Стоит ли ждать ещe футболистов с опытом игры в РПЛ в «ФК 10»?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, на сегодняшний день команда уже укомплектована. Поэтому, наверное, осень и зиму мы проживем в таком составе.

– Есть ли у вас желание заполучить какого‑то конкретного футболиста?

– Мы своего желания не озвучивали. Например, наоборот, есть люди, которые озвучивают свои желания кулуарно. И я вот вчера прочитал, что Дзюбу не ждут в «Спартаке». Поэтому милости просим, мы открыты к разговору.

– Получается, его мы ждать здесь можем?

– Думаю, это все зависит от его желания.

– С Медиалигой сейчас связывают несколько громких фамилий. Возможно, речь идет не только о нем, но и о других известных людях?

– Но он же такой один неповторимый. Таких двух не бывает. А если бы и были, то зачем, когда один уже есть.