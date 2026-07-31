Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы

31 июля, 11:49
2

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев оценил вариант с приглашением в команду нападающего Артема Дзюбы.

– Александр Зотов, Илья Кухарчук, Брайан Идову уже в вашем составе. Стоит ли ждать ещe футболистов с опытом игры в РПЛ в «ФК 10»?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, на сегодняшний день команда уже укомплектована. Поэтому, наверное, осень и зиму мы проживем в таком составе.

– Есть ли у вас желание заполучить какого‑то конкретного футболиста?

– Мы своего желания не озвучивали. Например, наоборот, есть люди, которые озвучивают свои желания кулуарно. И я вот вчера прочитал, что Дзюбу не ждут в «Спартаке». Поэтому милости просим, мы открыты к разговору.

– Получается, его мы ждать здесь можем?

– Думаю, это все зависит от его желания.

– С Медиалигой сейчас связывают несколько громких фамилий. Возможно, речь идет не только о нем, но и о других известных людях?

– Но он же такой один неповторимый. Таких двух не бывает. А если бы и были, то зачем, когда один уже есть.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

Еще по теме:
В Госдуме прокомментировали будущее Дзюбы 10
Мнение Романцева о возвращении Дзюбы в «Спартак» 3
Известна зарплата, которую Дзюба запросил у «Спартака» 15
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ФК 10 Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1785490291
Бывает всякое... Играют и за Камызяки...
Ответить
zigbert
1785503195
Дзюба должен усилить этот легендарный коллектив. Берите.
Ответить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы
31 июля
2
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира
28 июля
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Расписание матчей медийных команд в 1-м раунде Кубка России
15 июля
Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России
15 июля
2
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
15 июля
18
«Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России
11 июля
5
Смолов сыграет в Кубке России-2026/27
8 июля
1
Команда «БоМиК» выступит в Кубке России
1 июля
1
39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне
29 июня
5
СКА Басты сыграет в Кубке России
27 июня
1
Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27
24 июня
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
19 июня
39
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
19 июня
11
Фото«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России
19 июня
38
Определены даты проведения Кубка России-2026/27
17 июня
1
РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
17 июня
12
РФС утвердил место проведения матча за Суперкубок России
17 июня
12
Fan ID может появиться в Кубке России со следующего сезона
16 июня
7
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
15 июня
2
Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»
10 июня
29
Назван город, в котором пройдет матч за Суперкубок России
6 июня
15
РФС выбрал город для проведения матча за Суперкубок России – это не Москва и не Петербург
6 июня
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+