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Брайан Идову
Брайан Идову
Завершил карьеру
18 мая 1992 (34)
#30 | Защитник
178 см | 76 кг
Нигерия | Россия
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Публикации
Идову спрогнозировал победителя ЧМ-2026
11 июля
Абдулфаттах сказал, мог ли цвет кожи помешать карьере Идову в «Зените»
2024.11.19 13:28
1
Экс-футболист сборной Нигерии сказал, сколько тратит на жизнь в Москве
2024.05.03 16:08
1
Видео
Медиаклуб Дорохова и Мусагалиева подписал экс-защитника сборной Нигерии, игравшего против Месси и Роналду
2024.03.19 13:26
1
12 игроков могут покинуть «Химки» зимой
2022.11.11 18:48
4
«Выпили максимум по бокальчику. Просто играла музыка. Нельзя собраться с друзьями?». Идову – о видео с Магкеевым
2022.11.04 22:45
«Химки» – «Оренбург»: Лантратов и Идову вернулись в состав
2022.11.04 18:10
1
Отстраненные игроки «Химок» по-прежнему тренируются отдельно
2022.10.21 19:45
«Там происходит что-то очень странное». Агент Идову – о «Химках»
2022.10.11 18:40
1
Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками»
2022.10.11 10:52
1
В «Химках» отреагировали на новость об отстранении трех футболистов по решению Гогниева
2022.10.10 20:22
Гогниев отстранил от тренировок капитана «Химок» и еще двух игроков («Чемпионат»)
2022.10.10 18:55
10
Идову: «Карпин может сделать так, что сборной России будет гордиться вся страна»
2022.10.06 20:57
1
Видео
РПЛ признала Чалова автором дубля в матче с «Химками»
2022.10.04 14:40
Идову: «С июля не получаю зарплату»
2022.10.01 19:29
2
Идову: «Частичная мобилизация? Нам не остается ничего, кроме как шутить в команде»
2022.09.30 23:49
Идову: «Повестка пока не пришла. У меня категория «В»
2022.09.29 13:42
Идову: «Дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив»
2022.07.25 09:46
2
Идову: «Нельзя упрекать легионеров, которые уехали из России»
2022.05.02 01:03
1
Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей
2021.11.21 12:55
6
Идову, Набиуллин, Мирзов – в основе «Химок» на матч с «Ахматом»; Уциев, Тимофеев, Коновалов сыграют у гостей
2021.10.17 16:03
Смольников, Новосельцев, Степанов – в основе «Арсенала» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Мирзов выйдут у гостей
2021.10.02 17:55
Умяров, Мозес, Промес – в основе «Спартака» на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Глушаков выйдут у гостей
2021.09.11 18:11
14
Рассказов, Умяров, Промес – в основе «Спартака» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Тихонов выйдут у химчан
2021.07.18 18:55
3
Идову подписал контракт с «Химками» на два года
2021.06.07 16:58
Идову подпишет двухлетний контракт с «Химками»
2021.05.21 21:37
2
Идову: «Локомотив» ничего не обещал. Мы же вроде фарм-клуб «Спартака»
2021.05.11 09:36
5
Ларссон – Идову о предвзятом судействе: «В кои-то веки что-то присудили в пользу «Спартака»
2021.05.11 08:54
3
Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»
2021.05.11 08:35
12
Идову – о пенальти в матче со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»
2021.05.10 22:58
4
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