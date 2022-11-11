12 игроков могут покинуть «Химки» зимой

Стало известно, с какими футболистами «Химки» планируют прекратить сотрудничество во время зимнего трансферного окна.

«С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков.

Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», – сообщил источник «Чемпионата».

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ после 16 туров.

Сообщалось, что в клубе есть проблема с задержкой зарплат.

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