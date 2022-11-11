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    12 игроков могут покинуть «Химки» зимой

    Стало известно, с какими футболистами «Химки» планируют прекратить сотрудничество во время зимнего трансферного окна.

    «С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков.

    Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ после 16 туров.
    • Сообщалось, что в клубе есть проблема с задержкой зарплат.

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    Источник: «Чемпионат»

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