12 игроков могут покинуть «Химки» зимой

Стало известно, с какими футболистами «Химки» планируют прекратить сотрудничество во время зимнего трансферного окна.
«С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков.
Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ после 16 туров.
- Сообщалось, что в клубе есть проблема с задержкой зарплат.
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Источник: «Чемпионат»