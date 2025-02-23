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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Амкар-Пермь
Александр Долгов
€ 225 тыс
Александр Долгов
Амкар-Пермь
24 сентября 1998 (28)
#11 | Нападающий
184 см | 76 кг
Россия
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Фото
Клуб Первой лиги подписал свободного агента, выступавшего за «Локомотив» и еще три клуба РПЛ
2025.02.23 11:27
1
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов
2024.10.18 19:19
2
Форвард «Урарту» прояснил ситуацию с отсутствием Глушакова в составе команды
2024.05.03 23:03
1
Фото
Бывший форвард трех клубов РПЛ будет партнером Глушакова в Армении
2024.02.27 10:27
3
Российский форвард, от которого отказался ЦСКА, может перейти в клуб из Армении
2024.02.23 13:21
ЦСКА может отказаться от Долгова
2024.02.20 12:51
Бывший форвард «Факела» прибыл на просмотр в ЦСКА
2024.02.15 17:10
7
Фото
«Факел» расстался с Долговым
2024.02.01 14:34
На «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов
2023.11.02 18:47
Фото
Два игрока «Химок» перешли в «Факел»
2023.06.26 22:33
2
«Будем там зарабатывать деньги». Долгов из «Химок» – за переход РФС в Азию
2023.01.06 20:35
1
Зимой из «Химок» уйдут 10-11 футболистов, в том числе Лантратов и сын Юрана («РБ Спорт»)
2022.12.15 16:54
5
12 игроков могут покинуть «Химки» зимой
2022.11.11 18:48
4
Долгов: «Уверен, «Химки» не вылетят из РПЛ»
2022.09.30 20:52
Форвард «Химок» Долгов – о мобилизации: «Сложно сказать, что я готов. Никто не знает, что будет завтра»
2022.09.29 13:50
Форвард «Химок» Долгов охарактеризовал Юрана одним словом
2022.08.17 22:54
2
Долгов: «Об отставке Юрана узнал на рыбалке. Подумал, что ерунда какая-то»
2022.08.17 11:49
Нападающий «Химок» Долгов не исключил свое возвращение в «Локомотив»
2022.08.12 18:27
1
Игрок «Химок» Долгов: «Шутили с пацанами, что в матчах со «СКА-Хабаровском» за нас болеет вся РПЛ»
2022.05.28 21:40
Фото
Долгов перешел из «Ростова» в «Химки»
2021.09.03 15:23
Мирзов и Глушенков ушли из «Химок» и вернутся в «Спартак»
2021.05.31 16:16
7
Фото
«Химки» арендовали у «Ростова» Логашова и Долгова
2020.10.16 23:23
2
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«Ростов» подписал 20-летнего нападающего Долгова из «Локомотива»
2019.07.10 19:43
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Генич предрек чистки в клубе РПЛ
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Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
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Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
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