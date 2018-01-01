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Игрок «Химок» Долгов: «Шутили с пацанами, что в матчах со «СКА-Хабаровском» за нас болеет вся РПЛ»

Футболист «Химок» Александр Долгов высказался после ответного переходного матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (3:0). Он забил.

– Многие отмечали, что «Химки» стали спасителями всей РПЛ, потому что теперь не клубам не придeтся летать на Дальний Восток. Считаете себя героями всего российского футбола?

– С пацанами шутили, что за нас болеет вся РПЛ, потому что перелeт в Хабаровск реально очень тяжeлый. Если серьезно, то не думали, что мы спасители Премьер-лиги. Мы спасали себя, чтобы сохранить прописку на следующий сезон.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Metaratings

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