Сборную Англии сравнили с «Химками» Юрана

Журналист Константин Кринский не рад, что сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата мира-2026.
«Хочется Норвегию в полуфинале. Англия там просто не нужна
Миллиардный состав играет как праймовые «Химки» Сергея Юрана. Только ещe с напыщенным лицом.
Максимально отталкивающая сборная страны, чей чемпионат я обожаю всем сердцем», – написал Кринский.
- В четвертьфинале Англия прошла в дополнительное время Норвегию (2:1).
- Соперник по полуфиналу – Аргентина.
- Англия брала чемпионат мира один раз – дома в 1966 году.
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Источник: телеграм-канал Константина Кринского