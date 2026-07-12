Сборную Англии сравнили с «Химками» Юрана

Журналист Константин Кринский не рад, что сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата мира-2026.

«Хочется Норвегию в полуфинале. Англия там просто не нужна

Миллиардный состав играет как праймовые «Химки» Сергея Юрана. Только ещe с напыщенным лицом.

Максимально отталкивающая сборная страны, чей чемпионат я обожаю всем сердцем», – написал Кринский.

В четвертьфинале Англия прошла в дополнительное время Норвегию (2:1).

Соперник по полуфиналу – Аргентина.

Англия брала чемпионат мира один раз – дома в 1966 году.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе