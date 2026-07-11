Стало известно, сыграют ли Мбаппе и Чуамени в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией

Во Франции прояснили ситуацию с готовностью Килиана Мбаппе и Орельена Чуамени к следующему матчу чемпионата мира.

Французы в полуфинале ЧМ-2026 сыграют с Испанией.

Матч пройдет 14 июля в 22:00 по московскому времени.

По информации L’Equipe, Чуамени и Мбаппе близки к восстановлению от повреждений и будут готовы к игре.

Форвард был заменен на 77-й минуте четвертьфинала с Марокко (2:0), а полузащитник пропустил оба матча плей-офф из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

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