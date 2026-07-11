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Генич вынес вердикт «Краснодару»

Вчера, 12:38
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

«Сезон скоро стартует. Мой прогноз: «Спартак» будет в двойке. Если хватит ресурсов и эмоций, выиграют чемпионство. Самое главное – это зимний отрезок. Если будет идти на первом месте, не психанет и не начнет делать ненужных вещей, чемпионами вполне могут стать.

«Краснодар» разваливается, лидеры уходят. «Зенит» – первые, но удержать это будет очень сложно.

А кто еще конкуренты? «Динамо» со Шварцем? Пока они разгонятся, уже половина сезона пройдет. Кто еще? Я больше конкурентов не вижу. «Локомотив» – они и так выше головы прыгнули.

Поэтому мой прогноз: «Спартак» – первые два места, а дальше уже от «Спартака» зависит», – сказал Генич.

  • «Краснодар» финишировал вторым в сезоне РПЛ-2025/26.
  • Годом ранее они стали чемпионами впервые в истории.
  • Этим летом клуб продал капитана Эдуарда Сперцяна.

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Источник: «КБ телега»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Генич Константин
Комментарии (12)
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slavа0508
1783763365
На счёт Краснодара согласен . итак не было практически скамейки . так ещё и продали ...На счёт Спартака ...не укрепились а нужен был обязательно забивной нападающий это минимум самый ...Зенит продолжает покупать хотя итак самый сильный и дорогой состав ...так что весьма сложно Спартаку прыгнуть выше болотных ....
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Semenycch
1783764454
Ерунда. Краснодар крепкая команда и если Кордоба не уйдет, то будет бороться за призы. Динамо, Локо, ЦСКА составят конкуренцию. Южноамериканские СМИ пишут о том, что Барко не собирается продлевать контракт со Спартаком, а значит упираться не станет!
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suchi-69
1783764811
ГЕЙнич и свини - это однополая свинолюбовь под радужным флагом навеки. В конце такого спича этот тарасфоский лабух должен был ещё и довольно захрюкать в голосину. Подсвинок шершавым языком отработал дешёвую тушинскую похлёбку
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Литейный 4 (returned)
1783766977
Генич похоже обкурился или из свинарни ему заслали из ведра бромонтана пару жменек. Какой спартак в двойке? Лузеры займут своё многолетнее 6 место. Гыгыгы
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evgevg13
1783767136
Генис великий знаток в помоях. Вот только с футболом как то не так
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Taps
1783767865
Насмешил ...
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Интерес
1783770371
Ну да, "Спартак" займёт "первые два места", а следом-"Зенит".
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Romeo 123
1783778325
Наверное спартак будет против и займёт свое коронное место шестое
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Александр.Т.
1783780279
В прошлом году он так говорил про ЦСКА что они будут бороться ща чемпионство до конца
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