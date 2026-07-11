Генич вынес вердикт «Краснодару»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

«Сезон скоро стартует. Мой прогноз: «Спартак» будет в двойке. Если хватит ресурсов и эмоций, выиграют чемпионство. Самое главное – это зимний отрезок. Если будет идти на первом месте, не психанет и не начнет делать ненужных вещей, чемпионами вполне могут стать.

«Краснодар» разваливается, лидеры уходят. «Зенит» – первые, но удержать это будет очень сложно.

А кто еще конкуренты? «Динамо» со Шварцем? Пока они разгонятся, уже половина сезона пройдет. Кто еще? Я больше конкурентов не вижу. «Локомотив» – они и так выше головы прыгнули.

Поэтому мой прогноз: «Спартак» – первые два места, а дальше уже от «Спартака» зависит», – сказал Генич.