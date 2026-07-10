Игроки «Зенита» всей командой смеялись над резонансной цитатой Соболева

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вспомнил, как команда отреагировала на весенние слова Александра Соболева.
Соболев после одного из матчей заявил, что теперь он будет плохим мальчиком.
– Вы угорали над ним, когда он сказал про плохого мальчика?
– Ну конечно! Конечно, угорали (смеется).
– Вот смотри, у вас мужской коллектив, достаточно молодой. Он такой здоровый, маскулинный мужик.
– Какой?
– Ну здоровый как минимум.
– Просто большой, скажи (улыбается).
– Над ним постоянно подшучивают.
– Мне кажется, мы с ним больше всего друг друга подкалываем. Он, кстати, неплохо тоже шутит, Сашка. Я не знаю, каким он был до [перехода в «Зенит»], но мы с ним нормально там перестреливаемся.
- В прошедшем сезоне Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
- Сезон для «Зенита» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: Sport24