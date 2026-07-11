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  • Байдачный: «Россия должна быть великой, а Европу надо презирать»

Байдачный: «Россия должна быть великой, а Европу надо презирать»

Вчера, 08:30
67

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный высказался о ситуации с допуском российских команд в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

  • Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
  • Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
  • Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.

«Ничего ты с этой Европой не решишь. МОК никакого влияния не имеет. От спорта уже ничего не осталось, одна политика.

В футболе будет вернуться тяжелее всего, потому что это самый популярный вид спорта в мире. Ряд стран всe равно не согласятся.

Не надо нам проситься вернуться. Надо сделать так, чтобы они к нам просились. Мы должны управлять всеми процессами.

Россия должна быть великой. А всем остальным надо закрыть свой вонючий рот и спрашивать у нас разрешения сыграть на любом чемпионат. Вот к этому надо стремиться, а не упрашивать самим.

Они нас оскорбляют, унижают, а мы всe куда-то лезем, стремимся, пытаемся угодить. Смотреть противно на всe это! При СССР было то же самое в отношениях с ними. Уже тогда они вели себя по-хамски.

А мы с ними в футбол хотим играть. Надо плюнуть на них и презирать», – заявил Байдачный.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Байдачный Анатолий
Комментарии (67)
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Император Бомжей
1783748922
А я согласен с ним! Правильно он говорит.
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mikatv
1783749259
Раз в полгода Байдачного из психушки выпускают, он тут же бежит интервью давать о величии. Прямо вот вижу как Роналду и Холланд просят у Дюкова разрешения сыграть в Лиге Европы.
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TOMSON
1783750440
Резковато конечно, и явно на эмоциях, но с направлением мысли я согласен.
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almanev
1783751696
Глянуть бы на какой машине ездит, каким телефоном и бытовой техникой пользуется Байдачный.
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IVANRUS777
1783753584
Чтобы кого то презирать много ума не нужно, а вот чтобы заслужить уважение надо постараться. Мне интересно, что имел ввиду Байдачный в словах "Надо сделать так, чтобы они к нам просились. Мы должны управлять всеми процессами." Куда к нам просились? В РПЛ что ли? Какими процессами он хочет управлять? Возглавить фифа и уефа что ли?) Деда понесло конечно.
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NewLife
1783758224
"Надо плюнуть на них и презирать" Забавляют меня такие дебилы псевдо-патриоты. Чтобы укреплять свое величие, презирать и плевать на остальных, необходимо прямо сейчас забыть про интернет и не скрепный для нас ИИ, не пользоваться другими мерзкими изобретениями, исходящими от презренных. Вот неполный список, сами еще сможете многое добавить: электро-магнетизм, автомобиль, лифт, водопровод, канализация.... и тд. Предлагаю Байдачному покончить со всем этим немедленно.
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Давид59
1783758575
Ну цель, в принципе, хорошая. Чтобы к нам просились. Но вот средства достижения этой цели не указаны. Только набор штампов из прошлого века.
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Бан
1783759260
Вот из-за этого стремления и все проблемы: "Россия должна быть великой. А всем остальным надо закрыть свой вонючий рот и спрашивать у нас разрешения сыграть на любом чемпионат. Вот к этому надо стремиться, а не упрашивать самим." (с) Величие это не сила, а пример для остального мира. Желание других жить в такой стране или сделать свою похожей. Русская литература, балет, классическая музыка, ученые — делали страну Великой, а теперь что? Рогозин и Мединский?
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DeStar
1783759670
"Не надо нам проситься вернуться. Надо сделать так, чтобы они к нам просились. Мы должны управлять всеми процессами" как будто школьник 1-2 класса размышляет ,или бухой "солнечный" в сауне. трындеть не мешки ворочать. Чтоб они просились... чтоб они просились нужно быть в авангарде, гегемоном хоть в каком-то направлении. Понятно что "пошли они в опу эти европейцы раз у них двойные стандарты и политика в футболе" - тут да. Остальное бред сумасшедшего
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Hector вернулся
1783854091
Санитаров срочно этому товарищу!
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