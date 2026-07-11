Байдачный: «Россия должна быть великой, а Европу надо презирать»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный высказался о ситуации с допуском российских команд в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.

Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.

«Ничего ты с этой Европой не решишь. МОК никакого влияния не имеет. От спорта уже ничего не осталось, одна политика.

В футболе будет вернуться тяжелее всего, потому что это самый популярный вид спорта в мире. Ряд стран всe равно не согласятся.

Не надо нам проситься вернуться. Надо сделать так, чтобы они к нам просились. Мы должны управлять всеми процессами.

Россия должна быть великой. А всем остальным надо закрыть свой вонючий рот и спрашивать у нас разрешения сыграть на любом чемпионат. Вот к этому надо стремиться, а не упрашивать самим.

Они нас оскорбляют, унижают, а мы всe куда-то лезем, стремимся, пытаемся угодить. Смотреть противно на всe это! При СССР было то же самое в отношениях с ними. Уже тогда они вели себя по-хамски.

А мы с ними в футбол хотим играть. Надо плюнуть на них и презирать», – заявил Байдачный.