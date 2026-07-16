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  • Байдачный – о пенсиях в России: «Не может быть такого в стране с самыми богатыми ресурсами»

Байдачный – о пенсиях в России: «Не может быть такого в стране с самыми богатыми ресурсами»

16 июля, 22:47
18

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный критически высказался о пенсионном обеспечении в РФ.

«Ой, о чем говорить… Мне тоже платят как спортсмену. Вы что, не знаете, какие в России пенсии? У меня пенсия приблизительно 40 тысяч [рублей].

А в основном у всех людей по 18 тысяч. Нас, народ, всегда как-то наши власти недолюбливали. Не может быть такая пенсия в стране с самыми богатыми природными ресурсами.

Одни взяли и забрали все, что принадлежало народу. Покупают яхты… А люди получают три копейки.

Но у нас народ такой, что не платят, а он все равно пойдет защищать родину. Никуда не деться от того, что у нас такие патриотичные люди», – сказал Байдачный.

  • Тренеру в октябре исполнится 74 года.
  • Будучи футболистом, Байдачный становился серебряным призером Евро-1972 в составе сборной СССР.
  • На клубном уровне он играл за московское и минское «Динамо».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Байдачный Анатолий
Комментарии (18)
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NewLife
1784232575
Все взять и поделить, как завещал великий Шариков😆
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рылы
1784233312
всё в кучу смешал. покажите сво-шника, которому не заплатили. что он там вещает про патриотизм, и что бесплатно идут? про ельцинскую приватизацию ему расскажите, раз он не знает, как появилась вся эта шобла с яхтами. а вот про пенсии да, прав. моя тёща получает какие-то копейки. точно не знаю, тыщ 12 может. и это питерская пенсия, а не деревня в саратовской области. короче, она каждые 3 месяца вынуждена подавать какое-то заявление, хер пойми куда, чтобы проиндексировали, доплатили до какого-то там минимума. и получает где-то 20 в итоге. а если заявление не подать - то хер доплатят. на то и расчёт, что пенсионер забудет, или по здоровью не сможет лично явиться - тогда доплаты не будет.
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FWSPM
1784234787
Согласен.Позорный позор.
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Бумбраш
1784257134
Кому пенсия за 18т.р. а кому ногомячер за 40 млн.американских...и при чем вторые ещё получают субсидии от государства и громче всех кричат о маленьких ЗП и пенсиях..так устроен мир...
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Бан
1784261644
Хотя избито, но каждый народ достоин... Даже в Думу ничего путевого выбрать не можем, уже сколько лет народные интересы представляет какой-то паноптикум.
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Oldtrafford83
1784262339
Блин, где объедкин, опять всё пропускает))
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Литейный 4 (returned)
1784268270
В стране - Москва пенсия всегда значительно выше чем в России за счет их местных надбавок московских. И цены ниже, и зарплата выше и 70% денег там оседает. Паразиты! Гыгыгы
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