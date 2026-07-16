Байдачный – о пенсиях в России: «Не может быть такого в стране с самыми богатыми ресурсами»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный критически высказался о пенсионном обеспечении в РФ.

«Ой, о чем говорить… Мне тоже платят как спортсмену. Вы что, не знаете, какие в России пенсии? У меня пенсия приблизительно 40 тысяч [рублей].

А в основном у всех людей по 18 тысяч. Нас, народ, всегда как-то наши власти недолюбливали. Не может быть такая пенсия в стране с самыми богатыми природными ресурсами.

Одни взяли и забрали все, что принадлежало народу. Покупают яхты… А люди получают три копейки.

Но у нас народ такой, что не платят, а он все равно пойдет защищать родину. Никуда не деться от того, что у нас такие патриотичные люди», – сказал Байдачный.