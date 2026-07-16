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  • В «Ахмате» объяснили, почему ФИФА запретила клубу регистрировать новичков

В «Ахмате» объяснили, почему ФИФА запретила клубу регистрировать новичков

16 июля, 16:32
1

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал причину санкций в отношении клуба со стороны ФИФА.

Сообщалось, что грозненцам запретили с 14 июля регистрировать новых футболистов.

«Думаю, что сама ФИФА не до конца понимает, с чем связано это решение. Это связано с тем, что есть клиринговый центр, куда должны платиться солидарные взносы.

В открытии счета в этом клиринговом центре нам отказывают из-за санкций. На наши обращения никакой позитивной обратной реакции нет.

Мы им говорим: если вы не даете нам открыть счета в этом центре, чтобы мы все оплатили, то дайте нам механизм, как мы можем закрыть этот вопрос.

ФИФА не предлагает нам ничего. Вместо того, чтобы найти пути разрешения этой спорной ситуации, накладывает на нас бан – это все, что делает ФИФА.

Мы пойдем в CAS [Спортивный арбитражный суд] – что мы еще можем сделать в этой ситуации», – сказал Айдамиров.

  • «Ахмат» занял 9-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Новый сезон грозненцы начнут 26 июля игрой против «Локомотива».

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (1)
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нейтральныйкакникто
1784213035
Положите на эту ФИФА, свои большие и толстые!)Что они вам сделают-запретят выступать в евротурнирах или межконтинентальных???
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