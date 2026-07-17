«Оренбург» объявил о переходе колумбийского вингера

«Оренбург» арендовал колумбийского вингера Джерссона Гонсалеса у «Индепендьенте Санта-Фе».

Пресс-служба российского клуба сообщила, что арендное соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до завершения сезона-2026/27. Договор также предусматривает возможность полноценного выкупа игрока.