Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Колумбия. Примера А 2026 – расписание матчей

Колумбия. Примера А 2026, 4 тур Таблица
Сегодня, 22:00
Санта-Фе
- : -
Бояка Чико
Не начался
Реклама 18+
П1
1.41
Х
4
П2
8.2
СТАВКА
9 августа, 00:20
Форталеза
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
Реклама 18+
П1
1.65
Х
3.5
П2
5.3
СТАВКА
9 августа, 02:25
Депортес Толима
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
Реклама 18+
П1
1.65
Х
3.6
П2
5.1
СТАВКА
9 августа, 04:30
Депортиво Пасто
- : -
Депортиво Кали
Не начался
Реклама 18+
П1
2.55
Х
3
П2
2.8
СТАВКА
10 августа, 00:05
Альянца
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
Реклама 18+
П1
2.8
Х
3
П2
2.55
СТАВКА
10 августа, 01:00
- : -
Не начался
10 августа, 02:10
Хагуарес де Кордоба
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
Реклама 18+
П1
4.3
Х
3.1
П2
1.9
СТАВКА
10 августа, 04:15
Америка
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
Реклама 18+
П1
2.36
Х
3
П2
3.1
СТАВКА
10 августа, 22:00
- : -
Не начался
11 августа, 00:00
Агилас Дорадас
- : -
Льянерос
Не начался
Реклама 18+
П1
1.95
Х
3.1
П2
4.1
СТАВКА
11 августа, 02:00
Индепендьенте
- : -
Мильонариос
Не начался
Реклама 18+
П1
2.6
Х
3
П2
2.75
СТАВКА
11 августа, 02:00
- : -
Не начался
11 августа, 04:05
Атлетико Хуниор
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
Реклама 18+
П1
1.31
Х
4.8
П2
9.1
СТАВКА
12 августа, 01:45
- : -
Не начался
12 августа, 02:00
- : -
Не начался
12 августа, 23:30
- : -
Не начался
9 сентября, 03:30
- : -
Не начался
9 сентября, 23:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 5 тур Таблица
15 августа, 02:00
Льянерос
- : -
Депортес Толима
Не начался
15 августа, 22:00
- : -
Не начался
16 августа, 00:00
- : -
Не начался
16 августа, 00:00
- : -
Не начался
16 августа, 02:05
Кукута Депортиво
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
16 августа, 04:10
Атлетико Насьональ
- : -
Санта-Фе
Не начался
16 августа, 22:00
- : -
Не начался
16 августа, 23:00
- : -
Не начался
17 августа, 00:00
Депортиво Перейра
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
17 августа, 01:00
- : -
Не начался
17 августа, 02:05
Америка
- : -
Форталеза
Не начался
17 августа, 04:15
Онсе Кальдас
- : -
Альянца
Не начался
17 августа, 22:00
Интернасьонал де Богота
- : -
Индепендьенте
Не начался
18 августа, 00:05
Атлетико Букараманга
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
18 августа, 02:10
Мильонариос
- : -
Депортиво Кали
Не начался
18 августа, 04:15
Бояка Чико
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
19 августа, 03:30
- : -
Не начался
19 сентября, 00:00
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 6 тур Таблица
21 августа, 23:30
- : -
Не начался
22 августа, 00:00
- : -
Не начался
22 августа, 00:00
Хагуарес де Кордоба
- : -
Бояка Чико
Не начался
22 августа, 22:00
Агилас Дорадас
- : -
Мильонариос
Не начался
22 августа, 23:30
- : -
Не начался
23 августа, 00:05
Депортес Толима
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
23 августа, 02:10
Санта-Фе
- : -
Америка
Не начался
23 августа, 04:15
Атлетико Хуниор
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
23 августа, 22:00
Форталеза
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
24 августа, 00:05
Депортиво Пасто
- : -
Льянерос
Не начался
24 августа, 02:00
- : -
Не начался
24 августа, 02:10
Депортиво Кали
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
24 августа, 04:15
Индепендьенте
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
24 августа, 23:30
- : -
Не начался
25 августа, 01:00
- : -
Не начался
25 августа, 02:00
Альянца
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
25 августа, 04:10
- : -
Не начался
25 августа, 23:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 7 тур Таблица
26 августа, 02:00
Атлетико Букараманга
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
26 августа, 04:05
Санта-Фе
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
26 августа, 22:00
Бояка Чико
- : -
Форталеза
Не начался
27 августа, 00:20
Интернасьонал де Богота
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
27 августа, 02:25
Америка
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
27 августа, 04:30
Атлетико Насьональ
- : -
Депортиво Кали
Не начался
28 августа, 02:10
Льянерос
- : -
Мильонариос
Не начался
28 августа, 04:15
Онсе Кальдас
- : -
Депортес Толима
Не начался
28 августа, 23:30
- : -
Не начался
29 августа, 04:00
- : -
Не начался
29 августа, 22:00
- : -
Не начался
29 августа, 23:30
- : -
Не начался
29 августа, 23:30
- : -
Не начался
30 августа, 02:00
- : -
Не начался
31 августа, 23:30
- : -
Не начался
2 сентября, 01:30
- : -
Не начался
4 сентября, 04:00
Депортиво Перейра
- : -
Индепендьенте
Не начался
9 октября, 02:00
Кукута Депортиво
- : -
Альянца
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 8 тур Таблица
30 августа, 00:45
Хагуарес де Кордоба
- : -
Америка
Не начался
30 августа, 02:30
Атлетико Хуниор
- : -
Санта-Фе
Не начался
30 августа, 04:30
Альянца
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
30 августа, 22:00
Агилас Дорадас
- : -
Бояка Чико
Не начался
31 августа, 00:10
Индепендьенте
- : -
Льянерос
Не начался
31 августа, 02:15
Мильонариос
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
31 августа, 04:20
Депортес Толима
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
1 сентября, 02:00
Депортиво Пасто
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
1 сентября, 04:05
Депортиво Кали
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
2 сентября, 04:00
Форталеза
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
4 сентября, 01:30
- : -
Не начался
4 сентября, 23:30
- : -
Не начался
5 сентября, 01:00
- : -
Не начался
5 сентября, 03:30
- : -
Не начался
6 сентября, 01:00
- : -
Не начался
6 сентября, 01:00
- : -
Не начался
6 сентября, 23:30
- : -
Не начался
8 сентября, 01:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 2 тур Таблица
3 сентября, 02:20
Кукута Депортиво
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 16 тур Таблица
3 сентября, 04:25
Санта-Фе
- : -
Мильонариос
Не начался
24 октября, 04:00
Америка
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
24 октября, 22:00
Бояка Чико
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
25 октября, 00:05
Альянца
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
25 октября, 02:10
Атлетико Хуниор
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
25 октября, 03:15
Онсе Кальдас
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
25 октября, 22:00
Форталеза
- : -
Депортиво Кали
Не начался
26 октября, 00:05
Хагуарес де Кордоба
- : -
Льянерос
Не начался
26 октября, 02:10
Атлетико Насьональ
- : -
Индепендьенте
Не начался
26 октября, 04:15
Депортес Толима
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 9 тур Таблица
4 сентября, 02:00
Америка
- : -
Альянца
Не начался
5 сентября, 22:00
Атлетико Букараманга
- : -
Индепендьенте
Не начался
6 сентября, 02:00
Бояка Чико
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
6 сентября, 04:20
Атлетико Хуниор
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
6 сентября, 22:00
Интернасьонал де Богота
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
7 сентября, 00:05
Кукута Депортиво
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
7 сентября, 02:10
Депортиво Перейра
- : -
Мильонариос
Не начался
7 сентября, 04:15
Санта-Фе
- : -
Форталеза
Не начался
8 сентября, 04:00
Льянерос
- : -
Депортиво Кали
Не начался
12 сентября, 00:00
- : -
Не начался
12 сентября, 23:30
- : -
Не начался
13 сентября, 02:00
- : -
Не начался
13 сентября, 23:30
- : -
Не начался
14 сентября, 02:00
- : -
Не начался
14 сентября, 23:30
- : -
Не начался
15 сентября, 01:45
- : -
Не начался
15 сентября, 04:00
- : -
Не начался
8 октября, 04:20
Атлетико Насьональ
- : -
Депортес Толима
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 1 тур Таблица
10 сентября, 04:00
Бояка Чико
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
Реклама 18+
П1
5.8
Х
3.7
П2
1.6
СТАВКА
Колумбия. Примера А 2026, 10 тур Таблица
12 сентября, 02:15
Хагуарес де Кордоба
- : -
Форталеза
Не начался
12 сентября, 04:20
Альянца
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
12 сентября, 22:00
Депортиво Перейра
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
13 сентября, 00:05
Интернасьонал де Богота
- : -
Льянерос
Не начался
13 сентября, 02:10
Бояка Чико
- : -
Индепендьенте
Не начался
13 сентября, 04:15
Америка
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
13 сентября, 22:00
Санта-Фе
- : -
Депортес Толима
Не начался
14 сентября, 00:05
Атлетико Насьональ
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
14 сентября, 02:10
Онсе Кальдас
- : -
Депортиво Кали
Не начался
14 сентября, 04:15
Кукута Депортиво
- : -
Мильонариос
Не начался
19 сентября, 02:05
- : -
Не начался
19 сентября, 23:30
- : -
Не начался
19 сентября, 23:30
- : -
Не начался
22 сентября, 01:00
- : -
Не начался
22 сентября, 03:30
- : -
Не начался
22 сентября, 23:30
- : -
Не начался
23 сентября, 00:00
- : -
Не начался
23 сентября, 01:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 3 тур Таблица
15 сентября, 23:00
Депортиво Перейра
- : -
Санта-Фе
Не начался
28 сентября, 04:10
Депортиво Кали
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
29 сентября, 23:00
Бояка Чико
- : -
Альянца
Не начался
1 октября, 04:00
Атлетико Насьональ
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 13 тур Таблица
17 сентября, 23:30
- : -
Не начался
18 сентября, 02:00
- : -
Не начался
3 октября, 22:00
Агилас Дорадас
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
4 октября, 00:05
Депортиво Кали
- : -
Альянца
Не начался
4 октября, 02:10
Депортес Толима
- : -
Бояка Чико
Не начался
4 октября, 04:15
Индепендьенте
- : -
Санта-Фе
Не начался
4 октября, 22:00
Депортиво Пасто
- : -
Форталеза
Не начался
5 октября, 00:05
Кукута Депортиво
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
5 октября, 02:10
Атлетико Букараманга
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
5 октября, 04:15
Льянерос
- : -
Америка
Не начался
7 октября, 23:30
- : -
Не начался
8 октября, 01:00
- : -
Не начался
8 октября, 23:30
- : -
Не начался
10 октября, 01:30
- : -
Не начался
10 октября, 04:00
- : -
Не начался
10 октября, 22:00
- : -
Не начался
14 октября, 04:00
Мильонариос
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
17 октября, 04:00
Интернасьонал де Богота
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 11 тур Таблица
19 сентября, 00:00
Агилас Дорадас
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
19 сентября, 04:10
Индепендьенте
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
19 сентября, 22:00
Депортиво Пасто
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
20 сентября, 00:05
Альянца
- : -
Санта-Фе
Не начался
20 сентября, 02:10
Депортиво Кали
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
20 сентября, 04:15
Мильонариос
- : -
Бояка Чико
Не начался
20 сентября, 22:00
Форталеза
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
21 сентября, 00:05
Атлетико Букараманга
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
21 сентября, 02:10
Депортес Толима
- : -
Америка
Не начался
21 сентября, 04:15
Льянерос
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
26 сентября, 22:00
- : -
Не начался
26 сентября, 23:30
- : -
Не начался
27 сентября, 00:00
- : -
Не начался
27 сентября, 22:00
- : -
Не начался
28 сентября, 01:00
- : -
Не начался
28 сентября, 01:00
- : -
Не начался
29 сентября, 01:00
- : -
Не начался
29 сентября, 03:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 12 тур Таблица
23 сентября, 04:00
Санта-Фе
- : -
Депортиво Кали
Не начался
24 сентября, 02:25
Америка
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
24 сентября, 04:30
Атлетико Насьональ
- : -
Мильонариос
Не начался
26 сентября, 02:10
Бояка Чико
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
26 сентября, 04:15
Онсе Кальдас
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
27 сентября, 00:10
Депортиво Перейра
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
27 сентября, 02:15
Кукута Депортиво
- : -
Льянерос
Не начался
27 сентября, 04:20
Атлетико Хуниор
- : -
Индепендьенте
Не начался
28 сентября, 00:00
Хагуарес де Кордоба
- : -
Альянца
Не начался
28 сентября, 02:05
Форталеза
- : -
Депортес Толима
Не начался
2 октября, 23:30
- : -
Не начался
3 октября, 03:30
- : -
Не начался
3 октября, 23:30
- : -
Не начался
4 октября, 00:00
- : -
Не начался
4 октября, 02:00
- : -
Не начался
5 октября, 00:00
- : -
Не начался
6 октября, 01:00
- : -
Не начался
6 октября, 03:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 14 тур Таблица
9 октября, 04:10
Форталеза
- : -
Мильонариос
Не начался
11 октября, 00:05
Онсе Кальдас
- : -
Льянерос
Не начался
11 октября, 02:10
Атлетико Хуниор
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
11 октября, 22:00
Депортиво Перейра
- : -
Депортиво Кали
Не начался
12 октября, 00:05
Атлетико Насьональ
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
12 октября, 02:10
Хагуарес де Кордоба
- : -
Депортес Толима
Не начался
12 октября, 04:15
Америка
- : -
Индепендьенте
Не начался
12 октября, 23:00
- : -
Не начался
13 октября, 02:05
Альянца
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
13 октября, 04:10
Бояка Чико
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
13 октября, 23:00
- : -
Не начался
14 октября, 00:00
- : -
Не начался
14 октября, 01:30
- : -
Не начался
14 октября, 23:30
- : -
Не начался
15 октября, 00:00
Санта-Фе
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
15 октября, 00:30
- : -
Не начался
15 октября, 02:00
- : -
Не начался
15 октября, 23:30
- : -
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 15 тур Таблица
17 октября, 22:00
Мильонариос
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
18 октября, 00:05
Агилас Дорадас
- : -
Депортес Толима
Не начался
18 октября, 02:10
Атлетико Букараманга
- : -
Америка
Не начался
18 октября, 04:15
Индепендьенте
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
18 октября, 23:30
- : -
Не начался
19 октября, 01:45
Льянерос
- : -
Санта-Фе
Не начался
19 октября, 04:00
Депортиво Кали
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
20 октября, 02:00
Депортиво Перейра
- : -
Бояка Чико
Не начался
20 октября, 04:05
Депортиво Пасто
- : -
Альянца
Не начался
21 октября, 02:00
Интернасьонал де Богота
- : -
Форталеза
Не начался
21 октября, 04:05
Кукута Депортиво
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 17 тур Таблица
27 октября, 04:00
Мильонариос
- : -
Америка
Не начался
30 октября, 00:00
Агилас Дорадас
- : -
Форталеза
Не начался
30 октября, 02:15
Депортиво Перейра
- : -
Депортес Толима
Не начался
30 октября, 04:20
Интернасьонал де Богота
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
31 октября, 02:15
Индепендьенте
- : -
Альянца
Не начался
31 октября, 04:20
Депортиво Кали
- : -
Бояка Чико
Не начался
1 ноября, 00:00
Кукута Депортиво
- : -
Санта-Фе
Не начался
1 ноября, 02:05
Льянерос
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
1 ноября, 04:10
Депортиво Пасто
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
2 ноября, 02:10
Атлетико Букараманга
- : -
Атлетико Насьональ
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 18 тур Таблица
3 ноября, 00:20
Форталеза
- : -
Индепендьенте
Не начался
3 ноября, 02:25
Онсе Кальдас
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
3 ноября, 04:30
Депортес Толима
- : -
Мильонариос
Не начался
4 ноября, 00:10
Альянца
- : -
Льянерос
Не начался
4 ноября, 02:15
Санта-Фе
- : -
Депортиво Пасто
Не начался
4 ноября, 04:20
Америка
- : -
Депортиво Кали
Не начался
4 ноября, 22:00
Бояка Чико
- : -
Интернасьонал де Богота
Не начался
5 ноября, 00:20
Хагуарес де Кордоба
- : -
Атлетико Букараманга
Не начался
5 ноября, 02:25
Атлетико Хуниор
- : -
Кукута Депортиво
Не начался
5 ноября, 04:30
Атлетико Насьональ
- : -
Депортиво Перейра
Не начался
Колумбия. Примера А 2026, 19 тур Таблица
8 ноября, 23:30
Депортиво Перейра
- : -
Америка
Не начался
8 ноября, 23:30
Мильонариос
- : -
Альянца
Не начался
8 ноября, 23:30
Льянерос
- : -
Бояка Чико
Не начался
8 ноября, 23:30
Интернасьонал де Богота
- : -
Санта-Фе
Не начался
8 ноября, 23:30
Депортиво Пасто
- : -
Атлетико Хуниор
Не начался
8 ноября, 23:30
Депортиво Кали
- : -
Депортес Толима
Не начался
8 ноября, 23:30
Кукута Депортиво
- : -
Хагуарес де Кордоба
Не начался
8 ноября, 23:30
Атлетико Букараманга
- : -
Форталеза
Не начался
8 ноября, 23:30
Атлетико Насьональ
- : -
Онсе Кальдас
Не начался
8 ноября, 23:30
Агилас Дорадас
- : -
Индепендьенте
Не начался
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча