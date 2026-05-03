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Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Индепендьенте - Агилас Дорадас
Индепендьенте - Агилас Дорадас: обзор матча 03 мая 2026
Индепендьенте
03.05.2026, воскресенье, 23:30
Колумбия. Примера А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Агилас Дорадас
90+4'
D. Moreno
20'
J. Rivaldo
78'
N. Lara
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Агилас Дорадас
Завершен
ГОЛ! 1:2!
Diego Moreno
Пас отдал
Франк Фабра
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Diego Hernández
90'
+5'
Желтая карточка
F. Fydriszewski
88'
Вторая желтая
Йони Гонсалес
80'
Замена
Diego Moreno
️️️️➡️️
Alexis Serna
78'
78'
ГОЛ! 0:2!
Nicolás Lara
Желтая карточка
Йони Гонсалес
77'
67'
Желтая карточка
Fabián Suárez
Желтая карточка
Франк Фабра
67'
66'
Замена
Juan Camilo Roa
️️️️➡️️
Andres Ricaurte
66'
Замена
Хорхе Обрегон
️️️️➡️️
R. A. Benitez Hernandez
66'
Замена
Jaen Pineda
️️️️➡️️
Javier Mena
65'
Травма
R. A. Benitez Hernandez
Замена
Daniel Cataño
️️️️➡️️
Daniel Londoño
64'
Желтая карточка
Daniel Londoño
52'
Замена
John Edwin Montaño
️️️️➡️️
Halam Loboa
46'
Замена
Esneyder Mena
️️️️➡️️
Francisco Chaverra
46'
45'
+8'
40'
Желтая карточка
Иван Арболеда
31'
Замена
Diego Hernández
️️️️➡️️
Hernán Lópes
30'
Травма
Hernán Lópes
29'
Замена
Fabián Suárez
️️️️➡️️
Jorge Rivaldo
28'
Травма
Jorge Rivaldo
20'
ГОЛ! 0:1!
Jorge Rivaldo
Пас отдал
R. A. Benitez Hernandez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
2
Leyser Chaverra Renteria
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
24
José Ortiz
ЦЗ
33
Daniel Londoño
ЦЗ
6
Didier Moreno
(К)
ЦП
16
Halam Loboa
ЦП
13
Francisco Chaverra
ЦП
8
Alexis Serna
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Агилас Дорадас
1
Иван Арболеда
ВР
3
Joaquin Varela
ЦЗ
32
Javier Mena
ЦЗ
26
Dylan Lozano
ЦЗ
30
Nicolás Lara
ЦЗ
29
Hernán Lópes
ЦЗ
19
Frank Lozano
(К)
ЦП
18
Andrés Álvarez
ЦП
90
R. A. Benitez Hernandez
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
9
Jorge Rivaldo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Давид Ниньо
Индепендьенте
1
Сальвадор Ичасо
ВР
5
Luis Escorcia
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
26
Esneyder Mena
ЦП
10
Daniel Cataño
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
20
John Edwin Montaño
ЦФ
28
A. Davila
ЦФ
Агилас Дорадас
12
Andrés Salazar
ВР
5
Diego Hernández
ЦЗ
15
Fabián Suárez
ЦП
16
Jaen Pineda
ЦП
25
Juan Camilo Roa
ЦП
27
Carlos Londoño
ЦП
7
Cristian Caicedo Castillo
ЦП
99
Хорхе Обрегон
ЦФ
33
Juan Quintero
ЦФ
4-4-1-1
25
2
24
33
18
Фабра
6
13
8
16
11
Гонсалес
19
3-2-3-2
1
Арболеда
26
30
29
3
32
19
18
90
9
8
13
26
26
13
33
10
10
33
8
31
31
8
16
20
20
16
29
5
5
29
9
15
15
9
32
16
16
32
8
25
25
8
90
99
Обрегон
99
Обрегон
90
Остались в запасе
Индепендьенте
Агилас Дорадас
1
Сальвадор Ичасо
ВР
5
Luis Escorcia
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
28
A. Davila
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
12
Andrés Salazar
ВР
27
Carlos Londoño
ЦП
7
Cristian Caicedo Castillo
ЦП
33
Juan Quintero
ЦФ
Главный тренер
Хуан Давид Ниньо
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
5
Luis Escorcia
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
28
A. Davila
ЦФ
Остались в запасе
12
Andrés Salazar
ВР
27
Carlos Londoño
ЦП
7
Cristian Caicedo Castillo
ЦП
33
Juan Quintero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Главный тренер
Хуан Давид Ниньо
Статистика матча Индепендьенте - Агилас Дорадас
4
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
7
Офсайды
0
1
Количество передач
461
200
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Estadio Atanasio Girardot, Medellin
Посещаемость:
2000
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