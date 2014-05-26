Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Колумбия. Примера А 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Америка
2
Интернасьонал де Богота
3
Льянерос
4
Санта-Фе
5
Онсе Кальдас
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Агилас Дорадас
23
Альянца
24
Атлетико Букараманга
25
Атлетико Насьональ
26
Атлетико Хуниор
27
Депортес Толима
28
Депортиво Кали
29
Депортиво Пасто
30
Индепендьенте
31
Кукута Депортиво
32
Мильонариос
33
Форталеза
34
Депортиво Перейра
35
Хагуарес де Кордоба
36
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
0
8
6
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Команда
1
Атлетико Насьональ
2
Депортес Толима
3
Онсе Кальдас
4
Америка
5
Индепендьенте
6
Атлетико Хуниор
7
Депортиво Пасто
8
Мильонариос
9
Агилас Дорадас
10
Депортиво Кали
11
Санта-Фе
12
Атлетико Букараманга
13
Интернасьонал де Богота
14
Льянерос
15
Форталеза
16
Альянца
17
Хагуарес де Кордоба
18
Кукута Депортиво
19
Бояка Чико
20
Депортиво Перейра
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
14
1
5
38
15
23
43
22
10
7
5
33
22
11
37
20
9
9
2
36
23
13
36
20
11
3
6
27
15
12
36
22
10
5
7
33
28
5
35
21
11
2
8
32
27
5
35
22
10
4
8
32
32
0
34
22
9
5
8
34
24
10
32
21
9
5
7
24
27
-3
32
21
8
6
7
22
17
5
30
20
7
8
5
30
24
6
29
22
6
10
6
29
22
7
28
20
7
7
6
26
28
-2
28
21
5
11
5
21
22
-1
26
22
5
9
8
24
31
-7
24
21
3
9
9
15
30
-15
18
21
5
3
13
20
38
-18
18
21
3
8
10
24
41
-17
17
19
5
2
12
15
32
-17
17
20
1
8
11
15
32
-17
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Америка
2
Интернасьонал де Богота
3
Льянерос
4
Санта-Фе
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Агилас Дорадас
22
Альянца
23
Атлетико Букараманга
24
Атлетико Насьональ
25
Атлетико Хуниор
26
Бояка Чико
27
Депортес Толима
28
Депортиво Кали
29
Депортиво Пасто
30
Депортиво Перейра
31
Индепендьенте
32
Кукута Депортиво
33
Мильонариос
34
Форталеза
35
Хагуарес де Кордоба
36
Онсе Кальдас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
7
0
7
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
1
Депортес Толима
2
Атлетико Насьональ
3
Мильонариос
4
Онсе Кальдас
5
Депортиво Кали
6
Америка
7
Депортиво Пасто
8
Индепендьенте
9
Форталеза
10
Атлетико Хуниор
11
Атлетико Букараманга
12
Интернасьонал де Богота
13
Агилас Дорадас
14
Бояка Чико
15
Хагуарес де Кордоба
16
Санта-Фе
17
Льянерос
18
Кукута Депортиво
19
Альянца
20
Депортиво Перейра
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
23
11
12
26
9
8
1
0
22
3
19
25
12
7
3
2
21
8
13
24
11
7
3
1
25
14
11
24
11
6
4
1
14
6
8
22
9
6
3
0
15
3
12
21
11
6
2
3
15
10
5
20
12
6
2
4
19
15
4
20
11
5
4
2
14
10
4
19
11
6
1
4
17
15
2
19
11
4
6
1
21
8
13
18
10
5
3
2
16
11
5
18
11
5
2
4
14
15
-1
17
9
5
1
3
13
5
8
16
11
5
1
5
14
15
-1
16
9
4
3
2
17
10
7
15
10
2
7
1
13
10
3
13
9
3
3
3
12
13
-1
12
11
2
6
3
9
12
-3
12
9
1
4
4
9
13
-4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Америка
2
Онсе Кальдас
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Агилас Дорадас
20
Альянца
21
Атлетико Букараманга
22
Атлетико Насьональ
23
Атлетико Хуниор
24
Депортес Толима
25
Депортиво Кали
26
Депортиво Пасто
27
Индепендьенте
28
Интернасьонал де Богота
29
Кукута Депортиво
30
Льянерос
31
Мильонариос
32
Санта-Фе
33
Форталеза
34
Депортиво Перейра
35
Хагуарес де Кордоба
36
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
1
Атлетико Насьональ
2
Атлетико Хуниор
3
Индепендьенте
4
Америка
5
Агилас Дорадас
6
Санта-Фе
7
Депортиво Пасто
8
Льянерос
9
Онсе Кальдас
10
Депортес Толима
11
Атлетико Букараманга
12
Интернасьонал де Богота
13
Мильонариос
14
Депортиво Кали
15
Альянца
16
Форталеза
17
Кукута Депортиво
18
Депортиво Перейра
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
6
0
5
16
12
4
18
10
5
1
4
15
12
3
16
10
4
3
3
14
13
1
15
11
5
0
6
12
12
0
15
10
4
3
3
10
12
-2
15
11
3
5
3
13
14
-1
14
11
4
2
5
17
22
-5
14
11
3
4
4
8
12
-4
13
9
2
6
1
11
9
2
12
10
2
5
3
10
11
-1
11
11
2
4
5
8
14
-6
10
10
2
4
4
10
17
-7
10
10
2
2
6
13
16
-3
8
10
2
2
6
8
11
-3
8
10
1
3
6
6
18
-12
6
11
0
5
6
10
21
-11
5
12
0
5
7
12
28
-16
5
11
0
4
7
6
19
-13
4
10
0
2
8
6
23
-17
2
10
0
1
9
2
27
-25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Фото«Оренбург» объявил о переходе колумбийского вингера
17 июля
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
Назван лучший игрок сезона РПЛ
9 июля
3
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
13 июня
4
Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки
6 июня
15
«Спартак» и «Рубин» поспорят за колумбийского защитника, им интересовалась «Балтика»
5 июня
4
Игроки РПЛ определили лучшего в минувшем сезоне
29 мая
5
Легионер «Зенита» готов в два раза «упасть» по зарплате
26 мая
14
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
23 мая
6
Фото«Зенит» объявил о первом летнем трансфере
23 мая
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+