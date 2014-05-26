Турнирная таблица Колумбия. Примера А 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
23
32
33
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
0
8
6
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Команда
4
11
14
15
16
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
14
1
5
38
15
23
43
22
10
7
5
33
22
11
37
20
9
9
2
36
23
13
36
20
11
3
6
27
15
12
36
22
10
5
7
33
28
5
35
21
11
2
8
32
27
5
35
22
10
4
8
32
32
0
34
22
9
5
8
34
24
10
32
21
9
5
7
24
27
-3
32
21
8
6
7
22
17
5
30
20
7
8
5
30
24
6
29
22
6
10
6
29
22
7
28
20
7
7
6
26
28
-2
28
21
5
11
5
21
22
-1
26
22
5
9
8
24
31
-7
24
21
3
9
9
15
30
-15
18
21
5
3
13
20
38
-18
18
21
3
8
10
24
41
-17
17
19
5
2
12
15
32
-17
17
20
1
8
11
15
32
-17
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
3
4
22
26
33
34
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
7
0
7
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
6
14
16
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
23
11
12
26
9
8
1
0
22
3
19
25
12
7
3
2
21
8
13
24
11
7
3
1
25
14
11
24
11
6
4
1
14
6
8
22
9
6
3
0
15
3
12
21
11
6
2
3
15
10
5
20
12
6
2
4
19
15
4
20
11
5
4
2
14
10
4
19
11
6
1
4
17
15
2
19
11
4
6
1
21
8
13
18
10
5
3
2
16
11
5
18
11
5
2
4
14
15
-1
17
9
5
1
3
13
5
8
16
11
5
1
5
14
15
-1
16
9
4
3
2
17
10
7
15
10
2
7
1
13
10
3
13
9
3
3
3
12
13
-1
12
11
2
6
3
9
12
-3
12
9
1
4
4
9
13
-4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
20
30
31
32
33
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
4
6
8
13
15
16
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
6
0
5
16
12
4
18
10
5
1
4
15
12
3
16
10
4
3
3
14
13
1
15
11
5
0
6
12
12
0
15
10
4
3
3
10
12
-2
15
11
3
5
3
13
14
-1
14
11
4
2
5
17
22
-5
14
11
3
4
4
8
12
-4
13
9
2
6
1
11
9
2
12
10
2
5
3
10
11
-1
11
11
2
4
5
8
14
-6
10
10
2
4
4
10
17
-7
10
10
2
2
6
13
16
-3
8
10
2
2
6
8
11
-3
8
10
1
3
6
6
18
-12
6
11
0
5
6
10
21
-11
5
12
0
5
7
12
28
-16
5
11
0
4
7
6
19
-13
4
10
0
2
8
6
23
-17
2
10
0
1
9
2
27
-25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире