Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев недоволен, как выступал за «Зенит» экс-нападающий команды Джон Дуран.

«Неужели у него самолюбия нет? На него же народ смотрит, там приходит по 40-50 тысяч. Питерские болельщики смотрят, а он ходит пешком. Как так? Тебе самому комфортно? Это же неэтично даже смотрится», – сказал Аленичев в видео на ютуб-канале «100% Мяса».