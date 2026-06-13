Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев недоволен, как выступал за «Зенит» экс-нападающий команды Джон Дуран.
«Неужели у него самолюбия нет? На него же народ смотрит, там приходит по 40-50 тысяч. Питерские болельщики смотрят, а он ходит пешком. Как так? Тебе самому комфортно? Это же неэтично даже смотрится», – сказал Аленичев в видео на ютуб-канале «100% Мяса».
- Дурану 22 года. В мае форвард покинул расположение петербургского «Зенита» по личным обстоятельствам.
- В команду он перебрался в феврале из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды, права на игрока остаются у саудовского клуба.
- Колумбиец не попал в итоговый состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года. Колумбия сыграет в группе K с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.
Источник: Legalbet