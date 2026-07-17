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Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана

17 июля, 18:13
9

Колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран продолжит карьеру в «Бенфике».

По информации журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб договорился об аренде 22-летнего нападающего. Соглашение будет включать необязательную опцию выкупа.

Дуран отклонил предложения двух клубов, которые выступят в Лиге чемпионов, – колумбиец отдал предпочтение проекту «Бенфики» и возможности поработать под руководством главного тренера Марку Силвы.

«Бенфика» и «Аль-Наср» разделят между собой расходы по заработной плате игрока. Медицинское обследование Дуран пройдет в ближайший уикенд.

  • Джон Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года.
  • В составе саудовского клуба колумбиец забил 11 мячей в 18 матчах.
  • В 1-м полугодии 2026 года Дуран был в аренде в «Зените».

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Аль-Наср Бенфика Зенит Дуран Джон
Комментарии (9)
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Цугундeр
1784301302
))) Питерские прохвосты завсегда пристроятся на тёплое место.!))
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Император 1
1784301449
Сейчас ещё и Бенфику одуранит.
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рылы
1784306746
драли мы эту бенфигу в их же логове!
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