Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана

Колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран продолжит карьеру в «Бенфике».
По информации журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб договорился об аренде 22-летнего нападающего. Соглашение будет включать необязательную опцию выкупа.
Дуран отклонил предложения двух клубов, которые выступят в Лиге чемпионов, – колумбиец отдал предпочтение проекту «Бенфики» и возможности поработать под руководством главного тренера Марку Силвы.
«Бенфика» и «Аль-Наср» разделят между собой расходы по заработной плате игрока. Медицинское обследование Дуран пройдет в ближайший уикенд.
- Джон Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года.
- В составе саудовского клуба колумбиец забил 11 мячей в 18 матчах.
- В 1-м полугодии 2026 года Дуран был в аренде в «Зените».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо