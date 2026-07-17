Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана

Колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран продолжит карьеру в «Бенфике».

По информации журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб договорился об аренде 22-летнего нападающего. Соглашение будет включать необязательную опцию выкупа.

Дуран отклонил предложения двух клубов, которые выступят в Лиге чемпионов, – колумбиец отдал предпочтение проекту «Бенфики» и возможности поработать под руководством главного тренера Марку Силвы.

«Бенфика» и «Аль-Наср» разделят между собой расходы по заработной плате игрока. Медицинское обследование Дуран пройдет в ближайший уикенд.