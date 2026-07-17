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ФИФА уличили в том, что она «раздвинула булочки перед США»

17 июля, 16:49
2

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин отреагировал на новость, что победители чемпионата мира-2026 получат перстни.

«Нда, Трамп, конечно, устроил себе турнирчик с блэкджеком, балаганом, гидропаузами, halftime show, чемпионскими перстнями и т.д...

Как же ФИФА прогнулась и раздвинула булочки перед Штатами. Дичь просто.

В воскресенье посмотрим левый финал Испания – Аргентина, а потом будем ждать настоящий финал ЧМ-2026:

США – Англия!» – написал Калинин.

  • Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси», и начнется в 22:00 мск.
  • Испания выиграла чемпионат мира в 2010 году.
  • Аргентина побеждала в 1978, 1986 и 2022 годах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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NewLife
1784302853
Дешевая бульварщина. Позор проф непригодным редакторам бомбардира😡
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784311380
Будьте любезны,огласите пожалуйста на каком канале смотреть Сша-Англия
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